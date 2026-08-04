Innovador concurso para que estudiantes creen campañas de reciclaje de residuos electrónicos: cómo participar

Con el objetivo de promover la conciencia ambiental entre los jóvenes, la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza lanzó el concurso "Minería Urbana: Nada se pierde, todo se transforma" , una iniciativa destinada a estudiantes de establecimientos públicos y privados de toda la provincia.

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La propuesta invita a alumnos de nivel secundario, terciario y universitario a elaborar contenidos audiovisuales que ayuden a concientizar sobre la importancia de la minería urbana , un concepto que plantea la recuperación de materiales presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) .

El coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería de Mendoza , Javier Frías, explicó que se trata de un concepto relativamente nuevo que apunta a dar una segunda vida a recursos que ya fueron extraídos y reducir la necesidad de explotar nuevos yacimientos.

"El concepto de minería urbana se usa en forma reciente para hablar sobre la recuperación de materiales valiosos contenidos en los residuos generados en las ciudades, como los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, los residuos de construcción o los vehículos fuera de uso", señaló.

"Casi todas las cosas que usamos en nuestra vida cotidiana están hechas de minerales; la minería urbana propone aprovechar esos recursos ya presentes en los objetos que desechamos, permitiendo reincorporar metales como litio, cobre, níquel, cobalto o tierras raras al ciclo productivo" , agregó. Según las bases del concurso, esta práctica impulsa la economía circular, reduce la generación de residuos y evita que sustancias peligrosas, como el plomo o el mercurio, contaminen el ambiente cuando estos dispositivos son desechados de manera inadecuada.

Concientizar a través de los estudiantes

La iniciativa busca fortalecer las estrategias de reciclaje y reutilización de los residuos electrónicos, promoviendo una gestión responsable de este tipo de desechos.

En ese sentido, Frías explicó que el objetivo principal es que sean los propios jóvenes quienes transmitan el mensaje. "El concurso busca promover la conciencia ambiental y difundir el concepto de minería urbana entre estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario de Mendoza", sostuvo.

La propuesta busca que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio, investigando y difundiendo información sobre la problemática de los RAEE y promoviendo hábitos responsables de reciclaje y reutilización. "Además de informar, el objetivo es que los estudiantes se conviertan en agentes multiplicadores de este mensaje".

Cómo participar

Los equipos deberán estar integrados por entre dos y cuatro estudiantes de una misma institución educativa. Podrán participar tanto mayores como menores de edad; en este último caso será necesaria la autorización correspondiente de la institución educativa o de quienes ejerzan la representación legal.

El material a presentar será un video en formato vertical (9:16), con una duración máxima de dos minutos y en formato MP4 o MOV. El contenido deberá ser original y abordar la temática de la minería urbana y la correcta gestión de los residuos electrónicos, evitando la copia de materiales ya existentes en internet.

La inscripción se realizará mediante un formulario de preinscripción y posteriormente los equipos recibirán un formulario de Google para enviar el material audiovisual.

Cronograma

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de agosto, fecha límite para la recepción de los trabajos. Posteriormente, un jurado especializado seleccionará las mejores propuestas, que pasarán a una instancia de votación pública a través de Instagram entre el 7 y el 13 de septiembre. Los ganadores se darán a conocer el 15 de septiembre y la entrega de premios será el 25 de septiembre.

Cómo se elegirán los ganadores

Las producciones serán evaluadas por representantes de la Dirección de Minería, empresas patrocinadoras y las organizaciones Reciclarg y Traperos de Emaús. Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta la comprensión del tema, la claridad del mensaje, la creatividad, la calidad técnica y el potencial de difusión de la propuesta.

Luego de la preselección, las propuestas competirán mediante una votación pública en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Energía y Ambiente. El primer, segundo y tercer puesto se definirán según la cantidad de "Me gusta" obtenidos por cada publicación.

Además de los premios, la organización evaluará la instalación de contenedores para separación de residuos en los establecimientos educativos de los equipos ganadores y ofrecerá una visita guiada temática para cada curso premiado.