Un informe cuestionó el reciclaje mundial: solo el 9% del plástico se recicla mientras la contaminación crece

Solo el 9% del plástico global se recicla. La industria es acusada de fomentar este sistema para facilitar el consumo masivo de envases de un solo uso.

Llevamos décadas separando residuos con la convicción de que el reciclaje es la solución definitiva al problema del plástico. Sin embargo, informes recientes aseguran que el sistema está roto. La industria habría promovido el reciclaje como una alternativa para seguir fomentando el consumo de productos de un solo uso.

El Center for Climate Integrity (CCI) publicó un informe que arremete contra la industria del plástico. El documento acusa a las empresas de haber promovido el reciclado de estos materiales incluso conociendo su escasa viabilidad técnica y económica. El objetivo central de esta estrategia comercial era facilitar el camino a los plásticos de un solo uso para que la gente no dejara de consumir envases desechables.

image La brecha entre los datos oficiales y la realidad global Reciclar plásticos es una tarea sumamente compleja debido a la gran variedad de materiales con distintas características funcionales y químicas presentes en el mercado. Aunque todos los envases terminan en el mismo contenedor amarillo, es necesario separar cada tipo de polímero para su procesamiento, algo que no siempre es posible desde un punto de vista tecnológico o financiero para las plantas de tratamiento.

Las cifras de éxito suelen ser contradictorias según quién las informe. Mientras que algunas entidades declaran tasas de reciclado superiores al 89% en regiones como España, organizaciones ambientales internacionales reducen esa estimación a menos del 35%. A nivel mundial, la realidad es todavía más cruda: la OCDE estima que solo se recicla el 9% de los plásticos que se desechan anualmente.

image ¿Cómo responde la industria del plástico y qué consecuencias legales enfrenta? La reacción de la industria no se ha hecho esperar ante estas acusaciones. La American Chemistry Council señala que los fabricantes están invirtiendo actualmente miles de millones de dólares en tecnologías innovadoras para mejorar la captura y el reciclaje de más tipos de plásticos. Argumentan que los informes críticos se basan en tecnologías obsoletas y no representan de forma justa las capacidades industriales actuales de las plantas modernas.

Pese a los intentos de coordinación internacional, el Tratado Global de Plásticos de la ONU ha fracasado repetidamente en sus objetivos de reducción. Una de las grandes apuestas para el futuro es el descubrimiento de enzimas capaces de romper polímeros, aunque esta tecnología todavía está lejos de poder solucionar el problema masivo de residuos en el corto plazo. Mientras tanto, la contaminación por microplásticos ya es una realidad en los rincones más remotos del planeta. image Esta situación ha provocado que estados como California inicien acciones legales contra la industria por la presunta caracterización equívoca de sus capacidades. La falta de trazabilidad y la disparidad en las cifras de reciclaje oficial demuestran que el sistema actual requiere una revisión profunda que priorice la reducción de materiales por sobre la farsa de un reciclado que apenas alcanza a una décima parte del volumen total producido.