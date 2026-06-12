Los teléfonos fijos viejos no los tires, tenés un tesoro: 4 ideas que parecen sacadas de Pinterest

Los teléfonos fijos fueron protagonistas absolutos de la vida cotidiana durante décadas. Colgados en la pared de la cocina o ubicados sobre pequeñas mesas en el living, formaron parte de conversaciones familiares, noticias importantes y llamados interminables. Sin embargo, con la llegada de los celulares, muchos terminaron olvidados en cajas o depósitos. Lo que pocos imaginan es que hoy esos objetos son considerados verdaderos tesoros dentro del universo del reciclaje y la decoración.

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Las redes sociales, especialmente Pinterest, impulsaron una nueva mirada sobre estos aparatos. Los modelos de disco, los teléfonos de colores pastel y hasta los clásicos beige de los años 80 volvieron a ser protagonistas gracias a proyectos que combinan nostalgia, diseño y creatividad para renovar el hogar .

Una de las ideas más compartidas consiste en vaciar el interior del teléfono y utilizar la carcasa como maceta decorativa.

Los modelos de disco lucen especialmente bien con plantas colgantes o suculentas, aportando un estilo retro muy buscado en la decoración actual.

Los aficionados al bricolaje utilizan las bases y auriculares para crear lámparas de mesa únicas.

El resultado mezcla estética vintage con iluminación moderna y se convierte rápidamente en el centro de atención del ambiente.

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3. Crear un organizador para el escritorio

Los teléfonos antiguos también pueden reconvertirse en soportes para notas adhesivas, clips o pequeños objetos de oficina.

Además de prácticos, aportan personalidad a espacios de trabajo dentro del hogar.

4. Pieza decorativa para bibliotecas

Muchas personas optan por conservar el teléfono tal como está y utilizarlo como objeto decorativo.

Ubicado sobre una biblioteca o aparador, funciona como un guiño nostálgico capaz de despertar conversaciones y recuerdos.

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Un clásico que vuelve a enamorar

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos aparentemente obsoletos todavía tienen mucho para ofrecer. Los teléfonos fijos son un ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede rescatar piezas del pasado y convertirlas en protagonistas de la decoración contemporánea.

Porque, a veces, los mejores tesoros del hogar estaban escondidos en el fondo de un cajón.