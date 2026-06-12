12 de junio de 2026 - 11:24

Los teléfonos fijos viejos no los tires, tenés un tesoro: 4 ideas que parecen sacadas de Pinterest

Los antiguos teléfonos fijos volvieron a ganar protagonismo gracias al reciclaje, la decoración y las tendencias DIY que transforman cualquier rincón del hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Las redes sociales, especialmente Pinterest, impulsaron una nueva mirada sobre estos aparatos. Los modelos de disco, los teléfonos de colores pastel y hasta los clásicos beige de los años 80 volvieron a ser protagonistas gracias a proyectos que combinan nostalgia, diseño y creatividad para renovar el hogar.

1. Convertirlo en una maceta vintage

Una de las ideas más compartidas consiste en vaciar el interior del teléfono y utilizar la carcasa como maceta decorativa.

Los modelos de disco lucen especialmente bien con plantas colgantes o suculentas, aportando un estilo retro muy buscado en la decoración actual.

2. Transformarlo en una lámpara original

Los aficionados al bricolaje utilizan las bases y auriculares para crear lámparas de mesa únicas.

El resultado mezcla estética vintage con iluminación moderna y se convierte rápidamente en el centro de atención del ambiente.

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3. Crear un organizador para el escritorio

Los teléfonos antiguos también pueden reconvertirse en soportes para notas adhesivas, clips o pequeños objetos de oficina.

Además de prácticos, aportan personalidad a espacios de trabajo dentro del hogar.

4. Pieza decorativa para bibliotecas

Muchas personas optan por conservar el teléfono tal como está y utilizarlo como objeto decorativo.

Ubicado sobre una biblioteca o aparador, funciona como un guiño nostálgico capaz de despertar conversaciones y recuerdos.

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Un clásico que vuelve a enamorar

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos aparentemente obsoletos todavía tienen mucho para ofrecer. Los teléfonos fijos son un ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede rescatar piezas del pasado y convertirlas en protagonistas de la decoración contemporánea.

Porque, a veces, los mejores tesoros del hogar estaban escondidos en el fondo de un cajón.

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