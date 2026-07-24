24 de julio de 2026 - 14:20

Construyeron una casa de 36 m² usando pañales reciclados para reemplazar parte de la arena del hormigón

El prototipo fue levantado en Indonesia con pañales descartables previamente lavados, desinfectados, secados y triturados.

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Por Andrés Aguilera

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La vivienda no fue edificada con pañales enteros ni con residuos incorporados directamente después de su uso. Antes de mezclarlos, los investigadores tuvieron que retirar los desechos, lavar el material, tratarlo, secarlo y triturarlo hasta obtener pequeñas fibras y fragmentos aptos para las pruebas.

Cómo transformaron los pañales en un material de construcción

Los pañales descartables combinan celulosa, fibras plásticas y polímeros superabsorbentes. Precisamente por esa composición tardan mucho tiempo en degradarse y representan un problema para los sistemas de gestión de residuos.

Propiedades f&iacute;sicas del material compuesto

Propiedades físicas del material compuesto

El equipo liderado por la ingeniera Siswanti Zuraida analizó si los pañales procesados podían ocupar parte del volumen que normalmente corresponde a la arena utilizada en el hormigón y en los morteros. La incorporación no fue igual en todos los sectores: cada elemento necesitaba conservar una resistencia diferente.

Ensayos sobre la resistencia de materiales compuestos

Ensayos sobre la resistencia de materiales compuestos

Los investigadores prepararon mezclas con distintas proporciones y midieron su comportamiento. Cuando aumentaba demasiado la cantidad de residuo, la resistencia a la compresión disminuía, por lo que las columnas, vigas y pisos requerían porcentajes más bajos que las paredes sin función estructural.

Cuántos pañales se incorporaron en la casa

El prototipo de 36 metros cuadrados utilizó aproximadamente 1,73 metros cúbicos de residuos de pañales, una cantidad cercana al 8% del volumen total de hormigón y mortero empleado en la construcción.

El estudio concluyó que el material podía representar hasta alrededor del 10% en determinados componentes estructurales y llegar al 40% en componentes no estructurales o arquitectónicos, como algunos bloques y paneles de pared. Los límites dependen del elemento, la mezcla y la carga que debe soportar.

Por eso, no es correcto afirmar que el 40% de toda la casa fue fabricado con pañales. Esa proporción máxima solamente fue viable en sectores que no sostenían el peso principal de la construcción.

Por qué eligieron una vivienda de 36 metros cuadrados

La superficie corresponde a un modelo habitual de vivienda económica en Indonesia. El objetivo del proyecto era evaluar la posibilidad de aplicar el material en casas de bajo costo, donde reducir el consumo de arena y reutilizar residuos podría generar un doble beneficio ambiental.

La extracción de arena para la construcción tiene efectos sobre ríos, costas y ecosistemas, mientras que los pañales usados suelen terminar enterrados o incinerados. Reemplazar una parte de la arena permitiría disminuir ambas presiones, siempre que el proceso de limpieza y tratamiento sea viable.

El sistema también presenta dificultades. Recolectar pañales por separado, retirar materia orgánica, desinfectarlos y triturarlos exige infraestructura, controles sanitarios y energía. Esos pasos pueden aumentar costos y dificultar una aplicación a gran escala.

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