Así es la lujosa casa de Alexis Mac Allister en Inglaterra: diseño minimalista y un museo privado con los recuerdos de su carrera

Mientras continúa brillando en el fútbol europeo, Alexis Mac Allister también disfruta de una casa que refleja su presente. El mediocampista argentino reside junto a su pareja, Ailén Cova , en una moderna mansión ubicada en Wilmslow , una de las zonas residenciales más exclusivas del noroeste de Inglaterra.

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La vivienda se destaca por su arquitectura contemporánea, interiores minimalistas y un espacio muy especial: un museo privado donde conserva los recuerdos más importantes de su carrera deportiva.

La propiedad fue adquirida después de su llegada al Liverpool y responde a un estilo moderno , con líneas rectas, grandes superficies vidriadas y ambientes integrados que favorecen la entrada de luz natural.

Los jardines que rodean la casa refuerzan la conexión entre el interior y el exterior , uno de los conceptos más utilizados en la arquitectura residencial contemporánea. Los amplios ventanales permiten disfrutar del paisaje desde prácticamente todos los ambientes.

Distribuida en tres plantas, la casa cuenta con una distribución diseñada para combinar funcionalidad y comodidad.

Entre sus principales ambientes se encuentran:

Un amplio hall de ingreso.

Living y comedor integrados.

Cocina de concepto abierto.

Sala de juegos.

Estudio privado.

Gimnasio.

Lavadero y despensa.

Cinco dormitorios.

La suite principal dispone de vestidor y baño privado, mientras que varios de los dormitorios secundarios también cuentan con baño en suite.

Además, la propiedad posee autorización para futuras ampliaciones que podrían incorporar una pileta cubierta, sauna y un área de relajación.

Interiores minimalistas con materiales nobles

La decoración sigue una estética sobria, donde predominan los colores neutros y los espacios despejados.

La madera, la piedra natural y los detalles metálicos aportan calidez sin perder el estilo contemporáneo, mientras que el mobiliario de líneas simples prioriza la funcionalidad.

La integración entre la cocina, el comedor y el living convierte al sector social en el corazón de la vivienda, generando ambientes amplios y luminosos.

Casa de Alexis Mac Allister.

El museo privado de Alexis Mac Allister

Uno de los espacios más llamativos de la mansión es el museo personal que el futbolista creó para conservar los objetos más importantes de su carrera.

El ambiente comenzó siendo una sala gamer, pero con el paso del tiempo fue transformándose en una galería deportiva impulsada por una idea de Ailén Cova.

Actualmente alberga una colección compuesta por:

Camisetas utilizadas durante distintas etapas de su carrera.

Trofeos.

Medallas.

Distinciones individuales.

Recuerdos de competiciones nacionales e internacionales. Casa de Alexis Mac Allister.

Vitrinas iluminadas para exhibir cada recuerdo

El museo fue diseñado con criterios similares a los de una galería de exposición.

Las camisetas se exhiben dentro de vitrinas de cristal con iluminación LED, mientras que los fondos neutros y el mobiliario realizado a medida permiten destacar cada pieza sin sobrecargar visualmente el ambiente.

La iluminación indirecta genera una atmósfera elegante donde cada objeto adquiere protagonismo y contribuye a contar la historia deportiva del mediocampista argentino.

Un hogar que combina diseño, privacidad y pasión por el fútbol

Más allá de sus dimensiones y su arquitectura contemporánea, la casa de Alexis Mac Allister refleja un equilibrio entre confort y vida personal.

Los espacios abiertos, el diseño minimalista y el museo privado convierten a la propiedad en un lugar pensado tanto para el descanso como para preservar los momentos más importantes de una carrera que ya ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol argentino.