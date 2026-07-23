23 de julio de 2026 - 18:15

Así es la lujosa casa de Alexis Mac Allister en Inglaterra: diseño minimalista y un museo privado con los recuerdos de su carrera

La casa combina arquitectura contemporánea, amplios espacios y una sala donde exhibe camisetas, trofeos y medallas

Alexis Mac Allister y Ailén Cova
Por Redacción Espectáculos

Mientras continúa brillando en el fútbol europeo, Alexis Mac Allister también disfruta de una casa que refleja su presente. El mediocampista argentino reside junto a su pareja, Ailén Cova, en una moderna mansión ubicada en Wilmslow, una de las zonas residenciales más exclusivas del noroeste de Inglaterra.

Leé además

Nueva pericia en la casa donde asesinaron a Agostina Vega: podrían pedir más detenciones.

Nueva pericia en la casa donde asesinaron a Agostina Vega: podrían pedir más detenciones

Por Redacción Policiales
Flor Bertotti y Federico Amador viven en una casa remodelada, con mucha vida y luz. 

Así es la casa minimalista de Flor Bertotti y Federico Amador: estilo moderno, tonos monocromáticos y mucha luz

Por Daniela Leiva

La vivienda se destaca por su arquitectura contemporánea, interiores minimalistas y un espacio muy especial: un museo privado donde conserva los recuerdos más importantes de su carrera deportiva.

Casa de Alexis Mac Allister.

Casa de Alexis Mac Allister.

Una mansión contemporánea rodeada de jardines

La propiedad fue adquirida después de su llegada al Liverpool y responde a un estilo moderno, con líneas rectas, grandes superficies vidriadas y ambientes integrados que favorecen la entrada de luz natural.

Los jardines que rodean la casa refuerzan la conexión entre el interior y el exterior, uno de los conceptos más utilizados en la arquitectura residencial contemporánea. Los amplios ventanales permiten disfrutar del paisaje desde prácticamente todos los ambientes.

Cinco dormitorios y espacios pensados para el confort

Distribuida en tres plantas, la casa cuenta con una distribución diseñada para combinar funcionalidad y comodidad.

Entre sus principales ambientes se encuentran:

  • Un amplio hall de ingreso.
  • Living y comedor integrados.
  • Cocina de concepto abierto.
  • Sala de juegos.
  • Estudio privado.
  • Gimnasio.
  • Lavadero y despensa.
  • Cinco dormitorios.

La suite principal dispone de vestidor y baño privado, mientras que varios de los dormitorios secundarios también cuentan con baño en suite.

Además, la propiedad posee autorización para futuras ampliaciones que podrían incorporar una pileta cubierta, sauna y un área de relajación.

Interiores minimalistas con materiales nobles

La decoración sigue una estética sobria, donde predominan los colores neutros y los espacios despejados.

La madera, la piedra natural y los detalles metálicos aportan calidez sin perder el estilo contemporáneo, mientras que el mobiliario de líneas simples prioriza la funcionalidad.

La integración entre la cocina, el comedor y el living convierte al sector social en el corazón de la vivienda, generando ambientes amplios y luminosos.

Casa de Alexis Mac Allister.

Casa de Alexis Mac Allister.

El museo privado de Alexis Mac Allister

Uno de los espacios más llamativos de la mansión es el museo personal que el futbolista creó para conservar los objetos más importantes de su carrera.

El ambiente comenzó siendo una sala gamer, pero con el paso del tiempo fue transformándose en una galería deportiva impulsada por una idea de Ailén Cova.

Actualmente alberga una colección compuesta por:

  • Camisetas utilizadas durante distintas etapas de su carrera.
  • Trofeos.
  • Medallas.
  • Distinciones individuales.
  • Recuerdos de competiciones nacionales e internacionales.
    Casa de Alexis Mac Allister.

    Casa de Alexis Mac Allister.

Vitrinas iluminadas para exhibir cada recuerdo

El museo fue diseñado con criterios similares a los de una galería de exposición.

Las camisetas se exhiben dentro de vitrinas de cristal con iluminación LED, mientras que los fondos neutros y el mobiliario realizado a medida permiten destacar cada pieza sin sobrecargar visualmente el ambiente.

La iluminación indirecta genera una atmósfera elegante donde cada objeto adquiere protagonismo y contribuye a contar la historia deportiva del mediocampista argentino.

Un hogar que combina diseño, privacidad y pasión por el fútbol

Más allá de sus dimensiones y su arquitectura contemporánea, la casa de Alexis Mac Allister refleja un equilibrio entre confort y vida personal.

Los espacios abiertos, el diseño minimalista y el museo privado convierten a la propiedad en un lugar pensado tanto para el descanso como para preservar los momentos más importantes de una carrera que ya ocupa un lugar destacado en la historia del fútbol argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la psicologia confirma que las personas que no pueden tirar objetos de su casa no son acaparadores

La psicología confirma que las personas que no pueden tirar objetos de su casa no son acaparadores

Por Redacción Por Las Redes
La intención de esta tendencia es crear ambientes que se sientan más cómodos sin perder la simplicidad característica del diseño minimalista.

La mesa del comedor tiene reemplazo: la nueva tendencia domina el mercado, es más elegante y práctica

construyeron una casa circular con 6.200 juguetes descartados y ahora los chicos del barrio van a mirar sus viejos munecos

Construyeron una casa circular con 6.200 juguetes descartados y ahora los chicos del barrio van a mirar sus viejos muñecos

Invasión de Alacranes: cómo evitarlos en tu hogar. 

Invasión de alacranes: por qué entran a casa y las 3 plantas que sirven para mantenerlos fuera del hogar