Nueva pericia en la casa donde asesinaron a Agostina Vega: podrían pedir más detenciones.

A dos meses del femicidio de Agostina Vega , la Justicia realizó este jueves una nueva pericia en la vivienda de Claudio Barrelier , señalado como el autor material del crimen, para determinar si otras personas que se encontraban en el domicilio al momento del hecho tuvieron algún grado de participación.

"Su muerte pudo haberse evitado": la Corte Suprema destacó el fallo por el femicidio de Florencia Romano

Un joven será juzgado por matar a puñaladas a un amigo que le reclamaba una deuda de $500

Según confirmaron fuentes de la investigación a la agencia Noticias Argentinas, durante la jornada se llevó adelante una pericia visual en la casa ubicada sobre Juan del Campillo al 878 , en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Del procedimiento participaron todas las partes del proceso, incluidas las defensas y las querellas.

El objetivo del recorrido fue establecer si existen elementos que permitan vincular a otros ocupantes de la vivienda con el asesinato de la adolescente, además de los cuatro detenidos que ya tiene la causa: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero .

Tras finalizar la medida, Fernanda Alaniz , abogada del padre de Agostina, sostuvo que una de las principales conclusiones fue que desde los distintos ambientes de la casa se escuchaba todo lo que ocurría en el interior .

Una de las habitaciones de la casa de Barrelier.

A partir de ese resultado, anticipó que solicitarán la detención de los otros tres inquilinos que residían en la vivienda y que hasta el momento no fueron imputados.

Claudio Barrelier el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Por su parte, Carlos Nayi, abogado de la madre de la víctima, aseguró que las pruebas incorporadas durante la investigación complican aún más la situación de los cuatro acusados.

En declaraciones a TN, afirmó que el abuso sexual sufrido por la adolescente ocurrió en la habitación donde dormía Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos. "El abuso sexual sucedió en la primera habitación, que es el lugar donde pernoctaba Osvaldo Fassetta", sostuvo el letrado.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada hace dos meses.

Nayi también describió las condiciones del inmueble donde ocurrió el crimen y aseguró que la inspección permitió dimensionar el horror que habría vivido la víctima. "Es una casa tenebrosa. El testimonio del horror lo hemos vivido todos. Me imagino lo que debe haber vivido Agostina en esas 36 horas. Fue realmente catastrófico", expresó.