Violento asalto en Lomas de Zamora: maniataron y amordazaron a un empleado y se llevaron más de $3.000.000

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y todo quedó registrado en cámaras. Dos delincuentes ingresaron a una oficina, ataron y amordazaron a un empleado y se llevaron millones de pesos en efectivo.

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El hecho ocurrió en una administración de consorcios, ubicada en un edificio de 10 pisos sobre la calle José Ignacio Gorriti al 100, en la zona de Las Lomitas.

Las imágenes difundidas por TN muestran el rápido accionar de los delincuentes, quienes ingresaron tocando el timbre y con la cara descubierta. Según se observa, los sujetos amenazaron al empleado, lo redujeron y le pidieron que dijera dónde estaba el dinero.

"Tirate al piso", se escucha decir a uno de los delincuentes, mientras que el otro se dispone a buscar el dinero y colocarlo dentro de una mochila. A pesar de que la víctima no se resistió, uno de los ladrones ató sus manos con una cuerda y lo amordazó. "No grites ni digas nada porque te voy a romper la cabeza", lo amenazó uno de los sujetos.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes abandonaron la oficina y dejaron al empleado inmovilizado en el lugar. Según relató, la víctima logró salir arrastrándose y pidió auxilio a una vecina quien lo ayudó a liberarse.

La secuencia duró apenas unos segundos y los delincuentes se llevaron $3.500.000 en efectivo y una computadora.

La investigación para identificar a los atacantes

Policía Científica trabajó en el lugar para buscar huellas dactilares y rastros genéticos que permitan dar con los atacantes. Además, los investigadores consideran que el material fílmico será una prueba clave para establecer sus identidades.

Una de las hipótesis que se analiza es que los delincuentes conocían el funcionamiento de la oficina y que contaban con información previa sobre la existencia del dinero.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Lomas de Zamora, que continúa con la investigación.