Murió una joven de 19 años en San Rafael tras accidentarse en su moto

La motociclista falleció en el hospital Schestakow tras accidentarse en la madrugada.

La joven falleció en el hospital Schestakow. Archivo Los Andes.

Una joven motociclista de San Rafael falleció en el hospital luego de sufrir un accidente vial que está bajo investigación, aunque no se descarta que haya perdido el control de vehículo.

Cerca de las 3.50, personal policial fue desplazado tras un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre una motociclista caída sobre la calle Dean Funes, a 50 metros al norte de avenida Sarmiento, San Rafael.

De las primeras averiguaciones se estableció que, por causas que se investigan, la joven habría perdido el dominio de la moto que conducía, cayendo contra los bolardos y la carpeta asfáltica, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La conductora -identificada como L.A.G. (19)- fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al Hospital Schestakow, donde fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismo, quedando internada en terapia intensiva.