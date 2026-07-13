Murió tras chocar contra una camioneta en un camping de Cacheuta: tenía en su auto 8 gramos de cocaína

Un hombre de 35 años falleció la madrugada de este lunes en Luján de Cuyo tras protagonizar un choque dentro del predio de un camping, y los investigadores no descartan que haya sufrido una descompensación provocada por una sobredosis de estupefacientes. En el auto se encontraron 8 gramos de cocaína.

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La Fiscalía de Homicidios investiga las causas del fallecimiento de un hombre de 35 años, identificado como F. G., ocurrido en las primeras horas de este lunes en un camping de la ruta 82, en Cacheuta , Luján de Cuyo.

Según información del Ministerio de Seguridad y Justicia, el trágico desenlace habría estado precedido por un siniestro vial y un cuadro de extrema alteración de la víctima.

El hecho se registró alrededor de las 5:15 frente al destacamento policial de la zona, a la altura del kilómetro 38 de la ruta de montaña.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, un llamado al 911 alertó sobre un Peugeot 208 que había colisionado dentro del predio: el vehículo atravesó el portón de ingreso e impactó contra una camioneta Chevrolet S10 con una casilla rodante, donde descansaban L. D. I. (56) y su pareja, G. I. V. (54), quienes resultaron ilesos.

Al arribar el personal, el hombre que dormía en la casilla rodante relató que el impacto de dicho vehículo activó la alarma de su camioneta Chevrolet S10.

Al salir a ver lo ocurrido, el testigo encontró al conductor del auto en un estado de choque. Segundos después de que la mujer fuera a pedir auxilio a los encargados del lugar, el hombre se desplomó y quedó inconsciente.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso minutos más tarde. En el habitáculo del Peugeot se incautó una abundante sustancia blanquecina, elemento que fue incorporado a la investigación.

Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado para la realización de la necropsia correspondiente, la cual determinará si el deceso se produjo por una sobredosis, un paro cardiorrespiratorio o variables combinadas.

En el lugar trabajó la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental, además de disponerse el traslado de los testigos para la toma de declaraciones.

Secuestro de cocaína en el procedimiento

Posteriormente, personal de Narcocriminalidad realizó el pesaje de varios envoltorios de color blanco, los cuales, al realizar el test con el reactivo correspondiente, arrojaron como resultado positivo: 8,86 gramos de cocaína.