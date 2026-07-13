13 de julio de 2026 - 09:11

Volcó un camión en la Ruta 7: el chofer se fue contra el cerro y salió ileso

El incidente vial debió obligar a un bypass para ordenar y resguardar el tránsito en el corredor internacional.

Vuelco de camión en Alta Montaña

Vuelco de camión en Alta Montaña

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión protagonizó un vuelco en solitario este lunes por la mañana en la Ruta Nacional 7, en Alta Montaña: se fue sobre uno de sus laterales e impactó contra el cerro. A pesar de la violencia del siniestro, el conductor resultó ileso.

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Desde Gendarmería Nacional informaron que el choque ocurrió alrededor de las 8 en el corredor internacional, a la altura del kilómetro 1.106, cerca de la curva de Guido.

Por causas que se investigan, el chofer del transporte de carga perdió el control, volcó sobre su costado derecho y terminó chocando contra la ladera de la montaña, cuando iba en dirección hacia Mendoza.

Tras el accidente, el camionero fue asistido en el lugar y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud, sin necesidad de ser trasladado a un centro asistencial.

Como consecuencia del vuelco, el tránsito quedó reducido a media calzada y se implementó un bypass para permitir la circulación de vehículos en la zona.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes realizan tareas para asegurar el sector y remover el camión.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución debido a las restricciones de tránsito y a la presencia de equipos de emergencia sobre la calzada.

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