Ruta 7: avanza la licitación y dos empresas mendocinas pujan por la obra del corredor internacional

La licitación para la reconstrucción y concesión de un tramo de la Ruta Nacional 7 dio un nuevo paso y dejó a dos constructoras mendocinas entre las empresas que siguen en carrera por la adjudicación. Se trata de José Cartellone Construcciones Civiles y Laugero Construcciones.

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Ambas firmas integran dos de las cuatro Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que superaron la etapa de evaluación administrativa del proceso impulsado por el gobierno de Javier Milei .

La novedad surgió tras la apertura y análisis del Sobre N° 1 , correspondiente a la documentación legal y administrativa presentada por los oferentes. En total se habían inscripto cinco UTE para competir por la concesión del denominado Tramo Cuyo de la Red Federal de Concesiones, aunque una de ellas no superó esta instancia y quedó fuera del proceso.

Con esta definición, las cuatro UTE precalificadas avanzarán a la etapa de evaluación de las ofertas económicas, que será determinante para definir cuál será la adjudicataria de la concesión. Los consorcios que siguen en carrera son:

Fuentes vinculadas al proceso estiman que la definición sobre la adjudicación podría conocerse en los próximos días, una vez analizadas las propuestas económicas presentadas por cada oferente.

Una obra sobre el corredor internacional

La licitación comprende el denominado Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7, que abarca 329 kilómetros entre Desaguadero y el Paso Internacional Cristo Redentor.

Se trata de uno de los corredores viales más importantes del país por concentrar buena parte del tránsito de cargas hacia Chile y constituir una vía estratégica para la producción, el comercio y el turismo.

El proyecto se divide en dos sectores. El primero comprende 146,82 kilómetros, desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad de Palmira. El segundo abarca 182,27 kilómetros, desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta Nacional 40 hasta el límite internacional con Chile.

La futura concesionaria tendrá a su cargo la reconstrucción, el mantenimiento y la operación del corredor, cuya calzada presenta un marcado deterioro en distintos sectores y ha sido motivo de reiterados reclamos por parte de usuarios y autoridades provinciales.

El esquema de concesión

La Nación prevé que la empresa adjudicataria financie las obras de recuperación y posteriormente recupere esa inversión mediante el cobro de peajes, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el contrato.

Cuando el Gobierno nacional incorporó el Tramo Cuyo a la Red Federal de Concesiones, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la decisión al considerar que permitirá avanzar con una obra que la Provincia venía reclamando desde hace tiempo.

"La incorporación del Tramo Cuyo a la Red Federal de Concesiones es algo que veníamos solicitando, ya que es necesario modernizar una vía clave para la producción, el comercio, el turismo y la integración con Chile", sostuvo el mandatario en mayo pasado.

El gobernador Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

Los peajes previstos

Los pliegos de la licitación establecen que el futuro concesionario administrará la estación de peaje existente en La Paz y prevén además otros dos puntos de cobro sobre la Ruta Nacional 7: uno en la Variante Palmira y otro en la zona de Potrerillos.

Sin embargo, el cobro no será inmediato. La documentación establece que antes deberá completarse la obra inicial de puesta en valor del corredor y, en el caso de la estación ubicada en Palmira, también tendrá que encontrarse habilitada al tránsito la Variante Palmira.