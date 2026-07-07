Con Cornejo presente, Milei convocó a los gobernadores en Tucumán para el acto del 9 de Julio

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que participará este miércoles de los actos por el Día de la Independencia que encabezará el presidente Javier Milei en Tucumán . El mandatario mendocino será uno de los gobernadores que asistirán a la convocatoria realizada por la Casa Rosada , aunque hasta el momento no todas las provincias confirmaron su presencia.

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Desde el entorno del gobernador mendocino señalaron que viajarán el mismo miércoles al norte del país y que el viaje estará limitado a la agenda oficial.

"Es para ir al acto. No hay otra agenda , no hay reunión prevista ni nada por el estilo", afirmaron a Los Andes , en referencia a las versiones sobre un eventual encuentro entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales.

La convocatoria se da en un contexto en el que la administración de Milei busca recomponer el vínculo con las provincias y recuperar capacidad de negociación en el Congreso, tras el inicio de una nueva etapa política con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Se espera la participación de alrededor de una docena de mandatarios.

La convocatoria de este año tiene un antecedente directo. El 9 de julio de 2024, Milei reunió a gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán para la firma del denominado Pacto de Mayo , un acuerdo que finalmente fue rubricado por el Presidente y 18 mandatarios provinciales en el marco del 208° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El documento incluyó diez principios orientados a impulsar reformas económicas, tributarias y laborales, y se convirtió en uno de los principales hitos políticos del primer año de gestión libertaria.

Un encuentro con los gobernadores

En los últimos días trascendió que la Casa Rosada analizaba aprovechar la presencia de los mandatarios provinciales en Tucumán para mantener conversaciones informales orientadas a destrabar parte de la agenda legislativa del oficialismo.

Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial de una reunión y, desde Mendoza, descartaron que Cornejo tenga prevista una agenda paralela a la ceremonia institucional.

El acto por el Día de la Independencia volverá a reunir al Presidente con varios gobernadores en un momento clave para la relación entre la Nación y las provincias.

El gobernador, Alfredo Cornejo, en la jura del jefe de Gabinete, Diego Santilli en Casa Rosada.

Tras asumir como jefe de Gabinete, Santilli mantuvo un primer encuentro con un grupo de mandatarios, entre ellos Cornejo, para presentar la modalidad de trabajo que buscará imprimir a esta nueva etapa del Gobierno nacional.

Posteriormente, el funcionario también mantuvo reuniones con algunos gobernadores que tuvieron participación en las negociaciones por la reforma del régimen de Zonas Frías, uno de los proyectos que el Ejecutivo pretende convertir en ley en las próximas semanas.

Zonas Frías, PASO e inocencia fiscal

La principal prioridad legislativa de la Casa Rosada es la modificación del régimen de Zonas Frías, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto propone volver al esquema vigente antes de la reforma aprobada en 2021, de manera que el subsidio al gas quede concentrado nuevamente en la Patagonia, el departamento de Malargüe y la región de la Puna.

En caso de avanzar la iniciativa, varias localidades incorporadas al régimen durante la gestión del Frente de Todos dejarían de percibir el beneficio generalizado y el descuento quedaría limitado a los hogares de menores ingresos.

El oficialismo confía en reunir los votos necesarios en el Senado si logra reeditar los acuerdos políticos alcanzados durante el tratamiento de la iniciativa en Diputados.

Además de la reforma de Zonas Frías, el Gobierno tiene previsto impulsar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una discusión que todavía no encuentra consenso entre las provincias, y la ampliación del régimen de inocencia fiscal.

En el caso de las PASO, entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de habilitar listas colectoras para las elecciones generales, como una opción que permita compatibilizar los planteos de distintos gobernadores y fuerzas políticas.

La estrategia para avanzar con estas iniciativas será uno de los principales desafíos de la nueva conducción política del Gobierno nacional, que busca fortalecer el diálogo con las provincias en una etapa en la que el respaldo de los gobernadores será determinante para el tratamiento de los proyectos en el Congreso.