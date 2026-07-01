Cornejo estuvo en la jura de Diego Santilli y le dejó un mensaje: qué le dijo al nuevo jefe de Gabinete

El gobernador, Alfredo Cornejo , expresó públicamente su respaldo a Diego Santilli luego de que este asumiera como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación . A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario provincial destacó las condiciones del flamante funcionario y le deseó éxito al frente de una de las principales áreas del gobierno de Javier Milei .

Cornejo se suma a la tropa de gobernadores que acompañan el acto de asunción de Santilli

Cornejo viajó a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la ceremonia de jura encabezada por el presidente Javier Milei , donde Santilli quedó formalmente al frente de la Jefatura de Gabinete. Finalizado el acto, el gobernador utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo.

"En esta nueva etapa como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le deseo éxitos a @diegosantilli. Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades", publicó Cornejo.

La presencia del mandatario mendocino en el acto oficial se dio en el marco del vínculo político e institucional que mantiene con Santilli, con quien aseguró haber trabajado de manera coordinada en distintos temas vinculados a la relación entre la Nación y las provincias.

El mensaje difundido tras la jura estuvo en línea con las declaraciones que Cornejo había realizado días atrás en Mendoza, cuando se conocía la posibilidad de que Santilli reemplazara a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete.

En esta nueva etapa como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, le deseo éxitos a @diegosantilli . Tiene las capacidades y herramientas necesarias para seguir trabajando por una Argentina con más desarrollo y oportunidades. pic.twitter.com/1Ocb9Jug7L

En esa oportunidad, el gobernador sostuvo que el dirigente del PRO era una buena opción para ocupar el cargo y valoró la relación construida durante los últimos meses.

"A Santilli lo veo muy bien y creo que conecta muy bien con los intereses de mi gobierno, así que en buena hora", había señalado.

Además, explicó que la designación podría facilitar la relación institucional entre Mendoza y la Casa Rosada debido a que el nuevo jefe de Gabinete concentrará funciones vinculadas a la coordinación política con las provincias.

"Con él veníamos conversando prácticamente todos los temas políticos-institucionales, así que creo que facilita. Se queda con la función del ministro del Interior y con la del jefe de Gabinete y creo que facilita la interlocución", afirmó.

Críticas por la demora en el cambio de funcionarios

Si bien respaldó la llegada de Santilli al Gabinete nacional, Cornejo también cuestionó el tiempo que demoró el Gobierno nacional en concretar el reemplazo de Manuel Adorni. Según consideró, la definición pudo haberse tomado con mayor rapidez.

"Es obvio que para llegar al mismo desenlace que era al principio, se podrían haber evitado meses", sostuvo el mandatario provincial.

No obstante, también indicó que comprendía la postura adoptada por el Ejecutivo nacional mientras avanzaban las investigaciones vinculadas al ahora exfuncionario.

"También me pongo en el lugar del Gobierno, donde había una investigación de por medio que no tiene imputados", expresó.

Una jura con fuerte presencia de gobernadores

La asunción de Santilli reunió a doce gobernadores de distintas provincias, quienes participaron del acto oficial realizado en la Casa Rosada como muestra de acompañamiento institucional al inicio de la nueva gestión.

Además de Cornejo, estuvieron presentes Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco).

Antes de la ceremonia de jura, Santilli mantuvo reuniones con los gobernadores Rogelio Frigerio y Marcelo Orrego, como parte de la agenda institucional previa a su desembarco en la Jefatura de Gabinete. Posteriormente compartió una fotografía junto a varios mandatarios provinciales, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, Analía Maiorana.