Cuántas escuelas se propuso construir Alfredo Cornejo y qué número lleva su gestión hasta ahora

La política de infraestructura escolar continúa siendo uno de los ejes que el Gobierno de Mendoza busca sostener pese al contexto económico. Este lunes, el gobernador Alfredo Cornejo inauguró la ampliación de la Escuela 4-054 Juan Isidro Maza , en Rodeo del Medio (Maipú), y aprovechó el acto para actualizar el estado del plan de construcción de establecimientos educativos que impulsa su gestión.

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Durante su discurso, el mandatario recordó que el objetivo fijado al inicio de su administración fue construir 30 escuelas nuevas en toda la provincia. Con la habilitación del nuevo edificio de la institución maipucina, aseguró que ya son 18 las obras concretadas , mientras que el resto permanece en distintas etapas de ejecución y se completará entre 2026 y 2027 .

"Nos propusimos no parar las obras de infraestructura, aunque caiga la recaudación y aunque se retiren los financiamientos nacionales de estos temas, y lo hemos logrado", sostuvo Cornejo ante autoridades provinciales, municipales y la comunidad educativa.

La obra demandó una inversión provincial de $2.494 millones y consistió en la construcción de un nuevo edificio de 730 metros cuadrados cubiertos , implantado sobre un predio de casi 5.000 metros cuadrados . La ampliación no reemplaza las instalaciones existentes, sino que suma nuevos espacios para responder al crecimiento de la matrícula y ampliar la oferta educativa del establecimiento.

El gobernador explicó que la Provincia mantiene las inversiones en educación aun cuando la baja de la natalidad obliga a reorganizar el sistema educativo. Según indicó, el desafío ya no pasa únicamente por construir nuevas escuelas, sino también por ampliar y modernizar aquellas que presentan una mayor demanda.

"No es que no hagan falta escuelas; hacen falta mejorar algunas que ya tenemos y ampliar otras, que es el caso de la Maza", señaló.

Además, destacó que el nuevo edificio fue entregado completamente equipado, algo que consideró central para garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

Cornejo-escuela-Maipù El gobernador Alfredo Cornejo inauguró el nuevo edificio escolar en Maipú junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. Prensa Gobierno

Cómo es el nuevo edificio

La ampliación incorpora cinco aulas, un laboratorio de Ciencias y Tecnología, un Centro de Recursos Multimedia, espacios administrativos, buffet, cocina, sanitarios, patio de formación y un playón destinado a actividades deportivas y recreativas.

El proyecto también contempla criterios de eficiencia energética, con iluminación natural, calefacción por losa radiante en las aulas, climatización en los sectores administrativos y un diseño pensado para optimizar el funcionamiento del establecimiento.

Actualmente, la escuela cuenta con 758 estudiantes distribuidos en 22 divisiones y ofrece la orientación en Economía y Administración.

Educación y tecnología

Durante el acto, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, afirmó que la ampliación permitirá fortalecer el uso de plataformas digitales y nuevas herramientas tecnológicas dentro del proceso educativo.

Entre ellas mencionó Matific, TEN y FlexFlix, además de la incorporación de formación en operador de inteligencia artificial para alumnos de los últimos años del nivel secundario.

El funcionario también destacó la mejora registrada por la institución en las evaluaciones de comprensión lectora y matemática, y atribuyó esos resultados al trabajo realizado por docentes y directivos.

Una escuela con casi cuatro décadas de historia

La Escuela Juan Isidro Maza fue creada en 1988 para atender la demanda de educación secundaria de Rodeo del Medio. Durante sus primeros años funcionó en la Escuela John F. Kennedy hasta que en 1999 obtuvo su edificio propio.

Con esta ampliación, el establecimiento inicia una nueva etapa de crecimiento, con mayor capacidad para recibir estudiantes y desarrollar nuevas propuestas pedagógicas, en una de las zonas de mayor expansión del departamento de Maipú.