23 de junio de 2026 - 09:36

Elecciones en la UNCuyo: Alfredo Cornejo fue uno de los primeros en votar en Políticas

El gobernador Alfredo Cornejo asistió temprano a votar como graduado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

El gobernador Alfredo Cornejo votó temprano en las elecciones de la UNCuyo.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo votó temprano en las elecciones de la UNCuyo. 

Foto:

X Jóvenes Malbec
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Representantes del SUTE y del Gobierno provincial en reunión paritaria. Archivo

Docentes: el Gobierno mejoró la oferta salarial y el SUTE la bajará a las escuelas

Por Martín Fernández Russo
El balotaje llega después de una elección que movilizó a más de 20.000 integrantes de la comunidad universitaria.

Fidel o García: la UNCuyo define hoy quién será el próximo rector para los próximos cuatro años

Por Jorge Yori

A diferencia del 9 de junio pasado, cuando Cornejo acudió a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cerca del cierre de las urnas, en el horario que más militantes se encuentran en la Casa de Estudios, esta vez lo hizo a las 8.30 y sin inconvenientes, pudo saber Los Andes.

En una foto publicada en las redes sociales de la Franja Morada se lo observa al mandatario provincial tranquilo y rodeado de jóvenes radicales, a metros del ingreso del edificio.

Cornejo-franja morada
El gobernador Alfredo Cornejo rodeado por militantes de la Franja Morada esta mañana en la puerta de la FCPyS

El gobernador Alfredo Cornejo rodeado por militantes de la Franja Morada esta mañana en la puerta de la FCPyS

El gobierno provincial sigue muy de cerca esta elección, ya que Fidel representa al radicalismo y García está identificada con el peronismo. El presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi, lo dejó muy en claro a la hora de ejercer su voto esta mañana.

"Hoy la @UNCUYO define su conducción hasta 2030. La experiencia, la gestión y el conocimiento de la casa tienen nombre: @gabrielfidel y @filippinimf. Un proyecto serio, que conoce la universidad y mira para adelante. Todo mi acompañamiento en esta jornada", sostuvo cuando votó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/2069420976559775944&partner=&hide_thread=false

El escrache a Cornejo en la FCPyS

En las elecciones pasadas el gobernador se encontró con un clima muy hostil en la Casa de Estudios donde cursó su carrera universitaria y forjó su militancia en Franja Morada.

En las escaleras de la FCPYS, militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda empezaron a gritarles agravios e insultos al gobernador. “Desfinanciador”, “venís a votar a Milei” y “caradura” fueron algunos de los insultos que recibió Cornejo.

Además, un grupo considerable de estudiantes y militantes universitarios lo esperaba en la puerta de la facultad para seguir con su repudio. Allí se produjo una avalancha hacia Cornejo, lo que provocó manotazos entre miembros estudiantiles de la Franja Morada y de agrupaciones de izquierda y el peronismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/YoriJorge/status/2064461462873989563?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064461462873989563%7Ctwgr%5Ebbf6133b1cc34fd7bf1622f8d248f54eb519b02b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Finsultos-y-manotazos-cornejo-voto-las-elecciones-la-uncuyo-medio-un-caos-n5994238&partner=&hide_thread=false

El gobernador salió escoltado por su equipo de seguridad y funcionarios provinciales. Autoridades de la UNCuyo aseguran que “es la primera vez que pasa” y que el gobernador en anteriores caso pudo votar con normalidad.

Después de ese episodio en el Gobierno comenzó a circular un supuesto chat de WhatsApp atribuido a integrantes de la Asamblea Interfacultades por el Agua, en el que ya se mencionaba la posible presencia de Alfredo Cornejo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales antes de que el mandatario llegara a emitir su voto. A ellos le atribuyen ese escrache.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gremio reclamó igualdad de condiciones salariales para las profesiones alcanzadas por el convenio colectivo de salud.

AMPROS reclama al Gobierno equiparación salarial para todos los profesionales de la salud

Los efectivos podrán computar los años de servicio desde su ingreso a la fuerza para participar en los procesos promocionales.

Ascensos en la Policía: cuáles son los nuevos requisitos que estableció el Gobierno

Todos los rumores y tensiones de la política mendocina. Imagen: creación de IA en la plataforma Gemini.

Política en Off: cómo saldrá la finalísima de la UNCuyo y la cruzada contra las fake news

La Provincia prevé 853 soluciones habitacionales en 2026 y avanza con más de 2.300 obras en ejecución.

¿Aumenta la construcción viviendas?: cuántas casas quiere entregar el Gobierno antes de fin de año