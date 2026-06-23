Elecciones en la UNCuyo: Alfredo Cornejo fue uno de los primeros en votar en Políticas

Después del escrache que padeció en las elecciones pasadas de la UNCuyo , el gobernador Alfredo Cornejo asistió este martes a votar temprano en el balotaje que definirá al próximo rector entre el oficialista Gabriel Fidel o la opositora Adriana García . Lo hizo como graduado de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública.

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A diferencia del 9 de junio pasado, cuando Cornejo acudió a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cerca del cierre de las urnas, en el horario que más militantes se encuentran en la Casa de Estudios, esta vez lo hizo a las 8.30 y sin inconvenientes, pudo saber Los Andes.

En una foto publicada en las redes sociales de la Franja Morada se lo observa al mandatario provincial tranquilo y rodeado de jóvenes radicales, a metros del ingreso del edificio.

El gobierno provincial sigue muy de cerca esta elección, ya que Fidel representa al radicalismo y García está identificada con el peronismo . El presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi , lo dejó muy en claro a la hora de ejercer su voto esta mañana.

El gobernador Alfredo Cornejo rodeado por militantes de la Franja Morada esta mañana en la puerta de la FCPyS

"Hoy la @UNCUYO define su conducción hasta 2030. La experiencia, la gestión y el conocimiento de la casa tienen nombre: @gabrielfidel y @filippinimf. Un proyecto serio, que conoce la universidad y mira para adelante. Todo mi acompañamiento en esta jornada", sostuvo cuando votó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/2069420976559775944&partner=&hide_thread=false Hoy la @UNCUYO define su conducción hasta 2030. La experiencia, la gestión y el conocimiento de la casa tienen nombre: @gabrielfidel y @filippinimf. Un proyecto serio, que conoce la universidad y mira para adelante. Todo mi acompañamiento en esta jornada. pic.twitter.com/KMojosVQcZ — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) June 23, 2026

El escrache a Cornejo en la FCPyS

En las elecciones pasadas el gobernador se encontró con un clima muy hostil en la Casa de Estudios donde cursó su carrera universitaria y forjó su militancia en Franja Morada.

En las escaleras de la FCPYS, militantes de agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda empezaron a gritarles agravios e insultos al gobernador. “Desfinanciador”, “venís a votar a Milei” y “caradura” fueron algunos de los insultos que recibió Cornejo.

Además, un grupo considerable de estudiantes y militantes universitarios lo esperaba en la puerta de la facultad para seguir con su repudio. Allí se produjo una avalancha hacia Cornejo, lo que provocó manotazos entre miembros estudiantiles de la Franja Morada y de agrupaciones de izquierda y el peronismo.

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El gobernador salió escoltado por su equipo de seguridad y funcionarios provinciales. Autoridades de la UNCuyo aseguran que “es la primera vez que pasa” y que el gobernador en anteriores caso pudo votar con normalidad.

Después de ese episodio en el Gobierno comenzó a circular un supuesto chat de WhatsApp atribuido a integrantes de la Asamblea Interfacultades por el Agua, en el que ya se mencionaba la posible presencia de Alfredo Cornejo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales antes de que el mandatario llegara a emitir su voto. A ellos le atribuyen ese escrache.