Fidel o García: la UNCuyo define hoy quién será el próximo rector para los próximos cuatro años

La Universidad Nacional de Cuyo vivirá este martes 23 de junio una jornada decisiva para su futuro institucional. Más de 58.000 integrantes de la comunidad universitaria están habilitados para participar del balotaje que definirá quién conducirá la casa de estudios durante los próximos cuatro años.

Política en Off: cómo saldrá la finalísima de la UNCuyo y la cruzada contra las fake news

Elecciones en la UNCuyo: Alfredo Cornejo fue uno de los primeros en votar en Políticas

La elección enfrentará a las fórmulas integradas por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini , de Sumar Universidad , y Adriana García y Ana Sisti , de Encuentro Plural , luego de que ninguna de las cuatro listas que compitieron en la primera vuelta lograra superar el 50% de los votos necesarios para consagrarse en forma directa.

La votación pondrá punto final a una campaña atravesada por el debate sobre el financiamiento universitario, la situación salarial de docentes y no docentes, la crisis financiera del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) y el futuro modelo de gestión de la UNCuyo.

Será además la definición de una elección que ya dejó configurado gran parte del mapa político universitario para los próximos años.

Los comicios realizados el pasado 9 de junio registraron una participación cercana al 35% del padrón . En total votaron 20.384 integrantes de la comunidad universitaria sobre un total de 58.296 personas habilitadas para sufragar.

El escrutinio definitivo confirmó que la fórmula oficialista encabezada por Gabriel Fidel obtuvo el primer lugar con el 37,06% de los votos. Detrás se ubicó Adriana García con el 29,02%, lo que le permitió acceder a la segunda vuelta.

Más atrás quedaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, de Proyecto Universidad Abierta, con el 18,45%, mientras que Ismael Farrando y Jimena Estrella, de Trayectoria y Renovación, alcanzaron el 15,47%.

La diferencia de poco más de ocho puntos entre Fidel y García dejó abierta la definición y trasladó la atención hacia los movimientos políticos que pudieran producirse entre las listas eliminadas.

Gabriel Fidel - Ismale Farrando El candaiato de Trayectoria y Renovación, Ismael Farrando acompañara en el balotaje al candidato de Sumar Univiersidad, Gabriel Fidel.

Los apoyos que reconfiguraron la elección

Durante las dos semanas posteriores a la primera vuelta, la disputa electoral estuvo marcada por las negociaciones entre las distintas fuerzas universitarias.

La primera definición llegó desde Proyecto Universidad Abierta. Javier Ozollo anunció públicamente su respaldo a Adriana García y Ana Sisti mediante un acuerdo político que reunió a sectores del peronismo, el kirchnerismo universitario y agrupaciones estudiantiles vinculadas a esos espacios.

"Porque la UNCuyo siempre está primero. El 23 de junio apoyamos a Encuentro Plural", fue el mensaje difundido por Ozollo al oficializar su posición de cara al balotaje.

Adriana García - UNCuyo La candidata a rectora de la UNCuyo recibió el respaldo de Proyecto Universidad Abierta y de sectores vinculados al kirchnerismo.

Días después se produjo otro movimiento esperado dentro del campus universitario. Ismael Farrando y Jimena Estrella resolvieron acompañar la candidatura de Gabriel Fidel.

El acuerdo entre Sumar Universidad y Trayectoria y Renovación se sustentó en una serie de coincidencias programáticas vinculadas a la defensa de la autonomía universitaria, el impulso al financiamiento de las universidades nacionales, la incorporación de la inteligencia artificial en las políticas académicas, el fortalecimiento de la investigación y la extensión y la creación de un sistema integrado de salud.

Desde Sumar Universidad destacaron que la incorporación de Farrando responde a una visión compartida sobre el futuro institucional de la UNCuyo.

Con estas definiciones, el escenario electoral terminó ordenándose en dos grandes bloques políticos: por un lado el oficialismo universitario ampliado junto a Trayectoria y Renovación; por el otro una coalición opositora, vinculada al peronismo y al kirchnerismo, integrada por Encuentro Plural y Proyecto Universidad Abierta.

El mapa político que ya dejó la elección

Más allá de quién resulte electo rector, la primera vuelta ya configuró buena parte de la estructura de poder de la universidad.

En los decanatos, el oficialismo logró imponerse en ocho de las doce facultades. Entre ellas aparecen Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Derecho, Odontología, Ciencias Aplicadas a la Industria y Ciencias Exactas y Naturales.

Por su parte, la oposición obtuvo triunfos en espacios importantes como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Educación.

Fidel Filippini y decanos Gabriel Fidel cerró la campaña junto a los ocho decanos electos.

El peso electoral del oficialismo también quedó reflejado en el claustro estudiantil, donde Fidel fue el candidato más votado con alrededor del 44% de las preferencias, muy por encima del 25% obtenido por García.

En graduados, las listas vinculadas a Sumar Universidad también lograron una posición predominante, mientras que en docentes auxiliares consiguieron dos de los cuatro lugares en disputa para el Consejo Superior.

La excepción se produjo en el claustro no docente, donde los sectores opositores lograron quedarse con la representación en el máximo órgano de gobierno universitario.

El Consejo Superior, una de las claves

Uno de los aspectos más observados dentro de la comunidad universitaria es cómo quedará conformado el Consejo Superior, el principal ámbito de toma de decisiones de la UNCuyo. Este órgano está integrado por el rector, los decanos y representantes de los distintos claustros universitarios.

Según la distribución surgida de las elecciones del 9 de junio, el oficialismo contaría con una base cercana a los 23 integrantes sobre un total de 44 miembros, sin contabilizar al futuro rector.

La oposición tendría alrededor de 14 representantes, mientras que los restantes siete miembros aparecen ubicados en espacios con posiciones más independientes o variables según cada tema.

Por esa razón, el resultado del balotaje no solo definirá quién conducirá el Rectorado sino también cuál será el margen de maniobra política con el que contará la futura gestión para impulsar sus iniciativas dentro de los órganos de gobierno universitario.

Lo que está en juego

La elección de este martes tendrá un componente simbólico y político que trasciende la designación de nuevas autoridades.

Para Sumar Universidad representa la posibilidad de extender por otros cuatro años el proyecto político que gobierna la UNCuyo desde hace más de una década, primero bajo la denominación Interclaustro y actualmente bajo el nombre Sumar Universidad.

Para Encuentro Plural, en cambio, la elección aparece como una oportunidad para desplazar al oficialismo y abrir una nueva etapa en la conducción universitaria.

Con más de 58.000 personas habilitadas para votar y una estructura electoral comparable a la de varios departamentos mendocinos, la UNCuyo volverá a convertirse por un día en el denominado "departamento 19" de Mendoza.

La decisión final quedará en manos de estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico, quienes definirán quién sucederá a Esther Sánchez al frente de la principal universidad pública de la provincia.