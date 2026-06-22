Docentes: el Gobierno mejoró la oferta salarial y el SUTE la bajará a las escuelas

Después del rechazo del primer ofrecimiento de un incremento salarial del 8% para el segundo semestre de 2026, el Gobierno provincial retomó las negociaciones paritarias con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) esta mañana en la Subsecretaría de Trabajo y le presentó una nueva propuesta de aumento del 11%.

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En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial del 7% para agosto y 4% para noviembre , no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.

Desde el Gobierno se informó que los representantes gremiales de SUTE han recibido la propuesta, la van a bajar a las bases y acercarán una respuesta el 1 de julio.

"Sí, vamos a consultar en las escuelas", reconoció Gustavo Correa, secretario general del SUTE, respecto de la segunda propuesta de aumento del Gobierno.

"Vamos a consultar porque básicamente el planteo es que nosotros veníamos haciendo un reclamo sobre lo que habíamos perdido en el primer semestre y excepcionalmente van a poner una cuota más de útiles y vestimenta que son 330.000 pesos por cargo en los docentes y 300.000 pesos en los heladores.

Correa indicó que esos montos se distribuyen en tres cuotas ( en julio 150.000 pesos, 100.000 pesos en septiembre y 80.000 pesos en octubre).

A esto se suman el 11% de incremento general, 7% en agosto y el 4% en noviembre.

El titular del gremio agregó que hubo otros avances en la negociación. "Hemos podido avanzar en la conformación de la comisión para discutir el protocolo que cuide a los trabajadores de la educación", explicó, y agregó que se estableció también un plazo de 60 días para reglamentar la recomendación de las enfermedades inculpables.

Las escuelas van a ser consultadas el 30 de junio en plenarios departamentales y el 1 de julio en un plenario provincial del gremio.

El sindicato docente es el que mayor número de afiliados tiene dentro de la planta estatal, por lo que el gobierno de Alfredo Cornejo lo prioriza para abrir las paritarias y, de ese modo, marcar el pulso para las demás entidades sindicales.

Y de la misma forma en que abre la ronda de negociaciones, el SUTE también recibe antes que el resto las mejoras sobre ese primer ofrecimiento, que casi siempre es rechazado por las entidades sindicales, como ocurrió en esta oportunidad.

La segunda no fue rechazada de entrada por el gremio y dependerá del consenso que genere entre los docentes.