Política en Off: sanción para la tropa de Milei, ruido en la UCR y el candidato que tendrá una gran noticia en 2027

Los posibles candidatos a gobernador del radicalismo que están en la vidriera mendocina tienen diversas personalidades. Uno de ellos es Natalio Mema , ministro de Gobierno e Infraestructura , quien, según dicen, se caracteriza por planificar obsesivamente las cosas.

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En el plano político, su plan para 2026 es que lo " visibilicen ". O sea, hacerse mucho más conocido que ahora, para que hacia fin de año o comienzos del próximo haya mejorado considerablemente su performance en las encuestas . Se sabe que el que no mida para entonces, no pasará el filtro .

En el caso de que los sondeos no lo favorecieran, hay quienes dicen que Mema ya tiene todo listo para dedicarse a pleno a su emprendimiento privado, que hoy es atendido por familiares.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en la terminal de ómnibus.

Pero lo que sorprende es que la decisión de planificar todo se extiende a su vida personal. El candidato y funcionario, quien ha cumplido 40 años , les adelanta a los que lo conocen el plan familiar que tiene para el año que viene: "Me voy a casar y voy a tener hijos" .

Si bien el vínculo nupcial se puede planificar, la paternidad , no tanto ni con semejante precisión. Aunque eso el funcionario también lo tiene previsto, gracias a la tecnología . Mema está seguro que va a procrear en 2027, porque con su pareja atesoran cinco embriones congelados que van a descongelar en 2027.

Parece que sólo resta saber cuánto se agrandará la familia.

Desconcierto por la remera del Peti

Contábamos la semana pasada en esta sección que el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi, se había lanzado a la campaña electoral con un mensaje enigmático. En una de las recorridas que está realizando, Lombardi viajó a Lavalle para charlar con un boxeador y aprovechó para posar con una remera con la leyenda "Peti Lombardi va a dar pelea".

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, promete "dar pelea" en las elecciones del año que viene. Foto: Andrés Lombardi en X

Al día de hoy, el suspenso sigue: nadie sabe para qué se postula específicamente Lombardi ni contra quién piensa "dar pelea". Y ese estilo de hacer campaña del Peti genera ansiedad y hasta cierta incomodidad en otros referentes del cornejismo, que no entienden para qué se está preparando.

Distinto serían los casos de los funcionarios de Cornejo que ya se lanzaron como candidatos para la gobernación, quienes han especificado sus intenciones y -según prometen- no perderán la armonía entre ellos cuando a uno le toque ganar y a los otros perder.

El juego de Lombardi en las redes sociales, en cambio, desconcierta a los propios. Y algunos incluso se animan a decir por lo bajo que hace un poco de ruido con su rol institucional como presidente del radicalismo. Epa que se lo han tomado en serio algunos...

Le cortaron el chorro a La Libertad Avanza

En medio de la espera de la inminente propuesta de reforma electoral que hará el mileismo a nivel nacional, la Justicia Federal dejó una incómoda notificación en alguna de sus sedes partidarias locales.

Precisamente la jueza electoral de la provincia, Susana Pravata, avisó que el Distrito Mendoza de La Libertad Avanza está en deuda respecto de los balances contables del año pasado.

En concreto, la nota que este lunes emitió Pravata advierte que se encuentra "vencido el plazo" para la presentación del "balance general y la documentación respaldatoria correspondiente".

Facundo Correa Llano, uno de los diputados de La Libertad Avanza que escucharon al presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

En la misma pieza, Pravata, quien conduce el Juzgado Federal Número 4 y tiene provisoriamente la competencia electoral del Número 1, vacante desde la destitución de Walter Bento, advirtió también en su nota que le agrupación política tenía "15 días" para ponerse al día.

A la par, estableció para LLA Mendoza "la suspensión cautelar de todos los aportes públicos que le correspondan partir del día 30 de junio del corriente".

Hay que decir que la fuerza política del Presidente en Mendoza es muy nueva y está conducida por el diputado nacional Facundo Correa Llano desde noviembre de 2024. La victoria de Milei en dos elecciones consecutivas le ha prodigado a LLA una tropa importante de diputados y senadores provinciales, además de la mitad (5) de los diputados nacionales por Mendoza.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos de la notificación judicial a LLA no es del ámbito político, sino del profesional: el conductor partidario a nivel local, Correa Llano, tiene título de contador.

"¿Cómo puede ser que, siendo contador, no esté al día con los balances de su partido?", chicanean algunos maliciosos rivales de la política.

La reaparición de Carlos Ciurca

El experimentado exvicegobernador y exlegislador peronista Carlos Ciurca optó desde la salida del poder por reconvertirse como un operador político en las sombras. Esto ocurrió en 2015, después de que terminara la poco feliz experiencia como número dos de Francisco Paco Pérez.

En su nuevo rol como digitador en las sombras, Ciurca primero pasó por La Cámpora, hasta que, cerca de las elecciones 2023, se cruzó al bando contrario: ahora integra el sector de los intendentes que lideran los hermanos Félix y Matías Stevanato.

Aunque permaneció desde 2015 muy presente en la política mendocina, nunca en los últimos años aceptó hacerse visible otra vez, e incluso ha rechazado numerosas notas periodísticas para opinar sobre cuestiones de su partido.

Pero todo indica que esa decisión está siendo revisada, ya que Ciurca ha comenzado a poner la cara, por lo menos en las redes sociales.

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Mate en mano, el dirigente peronista de Las Heras aparece en uno de los últimos posteos de la "Fundación Desarrollo Mendoza", una nueva organización del PJ dedicada a la elaboración de proyectos para la provincia.

La foto es toda una novedad. En ella, Ciurca está acompañado de un nutrido grupo de "mujeres peronistas", entre ellas su esposa, la diputada provincial Verónica Valverde ¿El próximo paso será una candidatura?

¿Mercedes también se anota?

Mientras la mayor atención política se la llevan los ministros Tadeo García Zalazar y Natalio Mema en la lucha silenciosa por ser el candidato oficial para reemplazar a Alfredo Cornejo, en el seno de su gabinete asoman otras posibles figuras electorales.

Ya contamos en esta sección que la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, estudia presentarse para suceder a Raúl Rufeil en San Martín. Pero otra funcionaria importante podría apuntarse para un municipio clave, que desde siempre le es esquivo al radicalismo: Maipú.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, sonó como posible precandidata allí en el año 2023, cuando ocupaba una banca en el Senado provincial. No rindió en las encuestas, aparentemente, y al final fue su padrino político, Néstor Majul, quien se encomendó en esa aventura.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza. Marcelo Álvarez

Majul perdió aquella vez las PASO ante el sorpresivo Mauricio Pinti Clop, pero luego el joven candidato radical fue derrotado con contundencia por el peronista Stevanato.

Rus, en esa oportunidad, se quedó con la reelección en su banca, aunque pocos meses después fue convocada para el Ejecutivo provincial y no continuó en la Legislatura.

Con la mayor visibilidad que le da el cargo provincial que ocupa desde 2023, ahora Rus cuenta con otros pergaminos si quisiera postularse. Hasta el momento no ha dado ese paso y se concentra en su dificultoso ministerio, aunque voces muy cercanas a ella no descartan que le gustaría “enfrentar al peronismo” en su departamento natal.

¿Será que cada vez más mujeres se animan a probarse como candidatas en un partido que se ha caracterizado por el predominio varonil? En unos meses nomás lo sabremos.