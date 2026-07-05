5 de julio de 2026 - 21:25

"Vikingo sos un gigante": el mensaje de Milei para Haaland tras la eliminación de Brasil frente a Noruega

El Presidente compartió en sus redes sociales una foto de una camiseta autografiada por Erling Haaland y felicitó al delantero noruego tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial.

Milei se sumó a los festejos por la victoria de Noruega sobre Brasil.

Milei se sumó a los festejos por la victoria de Noruega sobre Brasil.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei celebró este domingo la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Brasil. Además, el mandatario aprovechó la ocasión para publicar en sus redes sociales una imagen de una camiseta autografiada por Erling Haaland, gran figura del encuentro.

Leé además

 Erling Haaland, figura del partido, eleva sus brazos para celebrar la clasificación de Noruega a cuartos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Brasil.

Haaland fue letal y Noruega dejó afuera a Brasil en los octavos de final

Por Redacción Deportes
Neymar, entre lágrimas y desconsuelo, tras una nueva frustración mundialista con la camiseta de la Canarinha, en otra dura eliminación de Brasil en la Copa del Mundo.

El drama de Neymar: Brasil eliminado y un adiós que duele en el Mundial 2026

Por Sergio Faria

En su publicación, Milei compartió la fotografía de una camiseta del Manchester City firmada por integrantes del plantel y llamó la atención sobre el autógrafo del delantero noruego. “Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9”, escribió.

Luego completó el mensaje con una dedicatoria para el goleador: “Vikingo sos un gigante”, en referencia a Haaland, autor de los dos tantos con los que el seleccionado europeo eliminó a Brasil.

El mensaje de Milei se sumó a esa ola de repercusiones. La imagen de la camiseta firmada por Haaland despertó comentarios entre sus seguidores y volvió a poner de relieve la admiración que el mandatario ha expresado en distintas oportunidades por figuras del deporte internacional.

Haaland fue la gran figura del batacazo

La actuación del delantero fue determinante para que Noruega protagonizara una de las grandes sorpresas del campeonato. El atacante convirtió un doblete y lideró el triunfo que dejó afuera a la selección brasileña en los octavos de final, un resultado que generó una fuerte repercusión entre hinchas, medios y usuarios de redes sociales.

Memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026.

Memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026.

El impacto del resultado también se trasladó al ámbito digital, donde miles de publicaciones destacaron la actuación del goleador noruego y reaccionaron a la inesperada eliminación del seleccionado sudamericano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei recupera imagen positiva mientras el kirchnerismo pierde respaldo, según un relevamiento.

Javier Milei mejora su imagen mientras retroceden Axel Kicillof y Cristina Kirchner, según una consultora

Todos los rumores y tensiones de la política mendocina. Imagen: creación de IA en la plataforma Gemini.

Política en Off: sanción para la tropa de Milei, ruido en la UCR y el candidato que tendrá una gran noticia en 2027

Javier Milei abraza a Diego Santilli durante su jura como nuevo jefe de gabinete

El Colo, la nueva esperanza blanca

Karina Milei llamó a trabajar para que Javier Milei sea reelecto en las elecciones de 2027

Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de LLA: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"