"Vikingo sos un gigante": el mensaje de Milei para Haaland tras la eliminación de Brasil frente a Noruega

El Presidente compartió en sus redes sociales una foto de una camiseta autografiada por Erling Haaland y felicitó al delantero noruego tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial.

Milei se sumó a los festejos por la victoria de Noruega sobre Brasil.

El presidente Javier Milei celebró este domingo la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Brasil. Además, el mandatario aprovechó la ocasión para publicar en sus redes sociales una imagen de una camiseta autografiada por Erling Haaland, gran figura del encuentro.

En su publicación, Milei compartió la fotografía de una camiseta del Manchester City firmada por integrantes del plantel y llamó la atención sobre el autógrafo del delantero noruego. “Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9”, escribió.

Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...



CC: @ErlingHaaland pic.twitter.com/VPnB9KXjpf — Javier Milei (@JMilei) July 5, 2026 Luego completó el mensaje con una dedicatoria para el goleador: “Vikingo sos un gigante”, en referencia a Haaland, autor de los dos tantos con los que el seleccionado europeo eliminó a Brasil.

El mensaje de Milei se sumó a esa ola de repercusiones. La imagen de la camiseta firmada por Haaland despertó comentarios entre sus seguidores y volvió a poner de relieve la admiración que el mandatario ha expresado en distintas oportunidades por figuras del deporte internacional.

Haaland fue la gran figura del batacazo La actuación del delantero fue determinante para que Noruega protagonizara una de las grandes sorpresas del campeonato. El atacante convirtió un doblete y lideró el triunfo que dejó afuera a la selección brasileña en los octavos de final, un resultado que generó una fuerte repercusión entre hinchas, medios y usuarios de redes sociales.