5 de julio de 2026 - 19:57

Los mejores memes del histórico batacazo de Noruega que dejó afuera a Brasil del Mundial 2026

Noruega dio el gran golpe del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en octavos de final por 2-1, con una actuación decisiva de Erling Haaland, autor de los dos goles. Las redes se hicieron eco del partido.

Brasil cayó ante Noruega en octavos de final y explotaron los memes.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

La selección de Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Brasil en los octavos de final tras imponerse por 2-1, en un partido que tuvo como gran figura a Erling Haaland, autor de los dos goles del conjunto nórdico.

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El encuentro, disputado con gran intensidad, terminó convirtiéndose en un verdadero batacazo que rápidamente repercutió en redes sociales, donde los hinchas celebraron la histórica victoria noruega y cuestionaron la temprana eliminación del equipo sudamericano.

Memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026.

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Haaland, determinante en el partido

El delantero noruego fue la pieza clave del encuentro, marcando los dos tantos que sellaron la clasificación de su selección a los cuartos de final del torneo. Su actuación fue destacada como una de las más influyentes del certamen hasta el momento.

Memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026.

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Brasil, en tanto, logró descontar en el marcador pero no consiguió revertir el resultado, quedando eliminado de manera sorpresiva en una instancia temprana del Mundial. El gol para verdeamarela lo marcó Neymar, de penal, en los últimos minutos del partido.

Tras el pitazo final, el impacto del resultado se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al triunfo noruego. Las plataformas se llenaron de comentarios, memes y reacciones que destacaron la actuación de Haaland y el inesperado desenlace del partido.

Memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026.

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El resultado quedó marcado como uno de los grandes batacazos del Mundial 2026, consolidando a Noruega como una de las selecciones revelación del torneo.

Más memes

Memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026.

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