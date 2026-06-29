Cachorros de león dan sus primeros pasos fuera del recinto en un zoológico de Noruega

Cuatro cachorros de león nacidos en abril protagonizaron una de sus primeras grandes experiencias en el zoológico de Kristiansand, en el sur de Noruega. Por primera vez, abandonaron el espacio interior en el que pasaron sus semanas iniciales y salieron a recorrer el recinto externo.

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La escena comenzó lentamente. Los animales se asomaron con cautela, observaron el nuevo entorno y demoraron algunos instantes antes de alejarse de la entrada. Poco después, la curiosidad pudo más y comenzaron a caminar, olfatear y reconocer el terreno .

Los cuatro leones nacieron durante el frío mes de abril y atravesaron su primera etapa protegidos en el sector interior. Allí pudieron fortalecerse antes de enfrentarse a un espacio más amplio, con diferentes superficies, sonidos y estímulos.

La salida se produjo cuando los cuidadores consideraron que tenían la edad y la fuerza necesarias. El acceso al exterior no fue presentado como un traslado definitivo, sino como una experiencia gradual y supervisada .

Para un cachorro, el cambio representa mucho más que cruzar una puerta. El exterior contiene olores desconocidos, irregularidades en el terreno y una amplitud que no existía en la zona donde nació.

De la desconfianza inicial a la exploración

Durante los primeros segundos, los cachorros se mantuvieron cerca del ingreso. Esa reacción cautelosa es esperable ante un ambiente nuevo: observar antes de avanzar permite identificar posibles amenazas y mantener una vía de regreso.

Después comenzaron a desplazarse juntos. Algunos exploraron el suelo y otros levantaron la cabeza para observar los límites del recinto. La proximidad entre ellos también funciona como una forma de seguridad durante las primeras incursiones.

Desde el zoológico explicaron que los animales se mostraron algo escépticos al principio. Sin embargo, la indecisión fue disminuyendo a medida que se familiarizaron con el espacio.