Una histórica cadena estadounidense profundizó su plan de reestructuración después de cerrar 23 restaurantes durante 2025. La empresa anunció tres operaciones para vender un total de 116 locales administrados directamente por la compañía . La decisión no implica que esos restaurantes bajarán sus persianas.

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Los establecimientos seguirán usando la marca, pero pasarán a manos de operadores franquiciados con experiencia en el sector gastronómico.

La primera operación fue anunciada el 28 de mayo de 2026. Red Robin Gourmet Burgers acordó vender 30 locales de Washington e Idaho a Evergreen Dining por 23,5 millones de dólares en efectivo .

Semanas después, la compañía comunicó otros dos acuerdos por 86 restaurantes y un valor conjunto de 72,5 millones de dólares.

Op Burgers comprará 69 unidades ubicadas en Kentucky, Indiana, Maryland, Ohio, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Virginia. Kuber adquirirá otros 17 restaurantes de Oregon y Washington.

Tras cerrar 23 locales, esta popular cadena de hamburgueserías vende más de 100 restaurantes (4)

Al sumar las tres transacciones, la empresa transferirá 116 locales por aproximadamente 96 millones de dólares. Los acuerdos todavía están sujetos a controles, ajustes y condiciones de cierre.

Por qué Red Robin decidió venderlos

La cadena busca avanzar hacia un modelo con mayor participación de franquiciados y una menor cantidad de restaurantes operados directamente. Esta estrategia suele permitir que la empresa conserve ingresos por regalías y uso de marca, mientras transfiere parte de los costos cotidianos a operadores independientes.

Red Robin informó que utilizará los fondos principalmente para reducir su deuda y cumplir las prioridades de refinanciación de su programa First Choice Plan.

El presidente y director ejecutivo, Dave Pace, sostuvo que los acuerdos fortalecen la base financiera de la compañía e incorporan operadores con experiencia en la gestión de múltiples establecimientos.

Qué relación tiene la venta con los cierres

El informe anual de la compañía muestra que durante el ejercicio 2025 cerraron 22 restaurantes propios y uno franquiciado. Así se explica la cifra total de 23 locales retirados del sistema.

Red Robin terminó ese período con 475 establecimientos en América del Norte: 385 administrados por la compañía y 90 operados por franquiciados. También declaró una deuda financiera total de aproximadamente 170,2 millones de dólares al cierre del ejercicio.

Tras cerrar 23 locales, esta popular cadena de hamburgueserías vende más de 100 restaurantes (2)

La venta de los 116 restaurantes forma parte de una estrategia diferente de los cierres. En vez de abandonar esos mercados, la empresa mantiene las unidades abiertas y convierte su administración corporativa en un esquema de franquicias.

Qué pasará con los locales y los trabajadores

Los comunicados indican que los restaurantes involucrados continuarán operando como Red Robin. No se informó que las transacciones impliquen el cierre automático de unidades ni la eliminación general de puestos de trabajo.

Sin embargo, un cambio de operador puede producir modificaciones internas en la administración, los proveedores o las condiciones laborales. Esos detalles dependerán de cada comprador y no fueron desarrollados en los anuncios públicos.

Las operaciones deberían completarse durante el segundo semestre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los contratos.

Una cadena con más de cinco décadas

Red Robin comenzó en Seattle en 1969 y se expandió con una propuesta centrada en hamburguesas gourmet, papas fritas con reposición y servicio de restaurante informal.

La empresa intenta ahora recuperar tráfico, simplificar su estructura y liberar dinero para invertir en el resto de la red. El resultado del plan dependerá de que los nuevos franquiciados mantengan la calidad y de que la reducción de deuda se traduzca en una mejora sostenible.