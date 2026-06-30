Erling Haaland mete a Noruega en octavos del Mundial 2026 tras 28 años y ahora espera Brasil

Tras los goles de Nusa y Diallo, Haaland anotó el 2-1 a los 85 minutos y el arquero Nyland salvó el triunfo con una intervención en el minuto 95 ante un tiro libre.

Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Dallas para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Un gol agónico de Erling Haaland a los 85 minutos rompió el empate y selló el regreso de los nórdicos a la fase eliminatoria tras casi tres décadas de ausencia.

El encuentro comenzó con un equilibrio competitivo en el centro del campo donde Costa de Marfil logró anular a Haaland durante los primeros minutos. Antonio Nusa abrió el marcador a los 39 minutos con un derechazo preciso al ángulo que dejó sin opciones al arquero Fofana. Justo antes del descanso, el defensor Ibrahim Sangaré evitó que la ventaja fuera mayor al despejar un balón sobre la línea de gol tras un cabezazo de Torbjorn Heggem. Con el 1-0, los europeos se retiraron al vestuario dominando el ritmo en el Dallas Stadium.

DLA (20) Costa de Marfil vs Noruega. EFE/EPA/ALBERT PENA El empate marfileño y la reacción de las estrellas A pesar de la desventaja inicial, el conjunto africano mostró la calidad que le permitió sumar seis puntos en la fase de grupos. La insistencia dio frutos cuando Amad Diallo empató el partido a los 73 minutos tras una pared efectiva con Nicolas Pépé. Diallo devolvió la esperanza a una selección que disputaba los primeros octavos de final de su historia, un hito que las generaciones previas de Didier Drogba y Yaya Touré nunca alcanzaron.

La estrategia de Noruega de reservar a sus figuras en el partido previo contra Francia resultó determinante para sostener la intensidad física en el cierre. Martin Odegaard y Erling Haaland mantuvieron la frescura necesaria para presionar a una defensa marfileña agotada por el esfuerzo realizado en Arlington. Esta diferencia en el resto físico permitió a los nórdicos recuperar el control total del balón en los últimos metros durante el tramo decisivo del encuentro.

Embed - HIGHLIGHTS - Côte d'Ivoire v Norway | Haaland Looking To Progress! | FIFA World Cup El récord de Kocsis y el cruce contra Brasil A los 85 minutos, una acción colectiva permitió que Haaland empujara el balón en la boca del arco para sellar el 2-1 definitivo. Con este tanto, el delantero igualó una marca de Sándor Kocsis vigente desde 1954 al anotar en sus tres primeras presentaciones mundialistas. Además, alcanzó la cifra de 60 goles internacionales en apenas 53 compromisos oficiales. El arquero Nyland aseguró el triunfo en el minuto 95 con una atajada espectacular ante un tiro libre directo.