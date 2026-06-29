Brasil sufrió hasta el final, venció 2-1 a Japón y se metió en los octavos del Mundial 2026

Gabriel Martinelli sentenció la clasificación en el tiempo de descuento tras un cabezazo de Casemiro que igualó el marcador inicial.

Brasil aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Japón en Houston. Pese a comenzar perdiendo por un tanto de Sano, el equipo de Carlo Ancelotti remontó en la segunda mitad gracias a un cabezazo de Casemiro y un gol agónico de Martinelli.

El duelo por los 16avos de final se disputó en el NRG Stadium ante una multitud que presenció cómo el Scratch buscó imponer su jerarquía desde el inicio. Sin embargo, la selección nipona demostró el crecimiento futbolístico que arrastraba tras la fase de grupos, defendiendo con rudeza y cerrando los caminos al área de Suzuki.

d9f8262ff84913048d56d58f4608375bbf138b08 Brasil festeja el pase a octavos. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF El golpe de Sano y la ventaja japonesa en la primera mitad Japón sorprendió a los 30 minutos cuando Kaishu Sano aprovechó un error de Danilo en el mediocampo. El volante trasladó el balón hasta la medialuna y remató cruzado al segundo palo, dejando sin opciones a Alisson. Durante ese período, Brasil no logró generar ataques claros, yéndose al descanso con un marcador adverso de 0-1 debido a la falta de claridad en los últimos metros.

En el complemento, Ancelotti realizó cambios estratégicos, incluyendo el ingreso de Endrick por Lucas Paquetá. La presión brasileña aumentó gradualmente hasta que Casemiro logró el empate a los 11 minutos del complemento mediante un cabezazo franco tras un centro al área. A pesar de la igualdad, Japón intentó controlar la posesión y salir de contragolpe para recuperar la ventaja.

7e7867bf7907545fa7eaad8234e3540c8721aafa Alisson Becker se estira pero no puede tapar el tiro de Sano. EFE/EPA/SAM WASSON El asedio de la Canarinha y las atajadas de Zion Suzuki Brasil intensificó su ofensiva registrando un 64% de posesión y 12 disparos directos al arco rival. El aequero nipón Zion Suzuki fue fundamental para mantener el empate, atajando remates de Bruno Guimarães y Matheus Cunha. Incluso Vinícius Júnior estuvo cerca de marcar la remontada con un disparo que se estrelló en el poste izquierdo en el minuto 58.