29 de junio de 2026 - 16:27

Brasil sufrió hasta el final, venció 2-1 a Japón y se metió en los octavos del Mundial 2026

Gabriel Martinelli sentenció la clasificación en el tiempo de descuento tras un cabezazo de Casemiro que igualó el marcador inicial.

Gabriel Martinelli celebra el 2-1 definitivo entre Brasil y Japón.

Gabriel Martinelli celebra el 2-1 definitivo entre Brasil y Japón.

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EFE/EPA/SAM WASSON
Por Nicolás Salas

Brasil aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Japón en Houston. Pese a comenzar perdiendo por un tanto de Sano, el equipo de Carlo Ancelotti remontó en la segunda mitad gracias a un cabezazo de Casemiro y un gol agónico de Martinelli.

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Brasil festeja el pase a octavos.

Brasil festeja el pase a octavos.

El golpe de Sano y la ventaja japonesa en la primera mitad

Japón sorprendió a los 30 minutos cuando Kaishu Sano aprovechó un error de Danilo en el mediocampo. El volante trasladó el balón hasta la medialuna y remató cruzado al segundo palo, dejando sin opciones a Alisson. Durante ese período, Brasil no logró generar ataques claros, yéndose al descanso con un marcador adverso de 0-1 debido a la falta de claridad en los últimos metros.

En el complemento, Ancelotti realizó cambios estratégicos, incluyendo el ingreso de Endrick por Lucas Paquetá. La presión brasileña aumentó gradualmente hasta que Casemiro logró el empate a los 11 minutos del complemento mediante un cabezazo franco tras un centro al área. A pesar de la igualdad, Japón intentó controlar la posesión y salir de contragolpe para recuperar la ventaja.

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Alisson Becker se estira pero no puede tapar el tiro de Sano.

Alisson Becker se estira pero no puede tapar el tiro de Sano.

El asedio de la Canarinha y las atajadas de Zion Suzuki

Brasil intensificó su ofensiva registrando un 64% de posesión y 12 disparos directos al arco rival. El aequero nipón Zion Suzuki fue fundamental para mantener el empate, atajando remates de Bruno Guimarães y Matheus Cunha. Incluso Vinícius Júnior estuvo cerca de marcar la remontada con un disparo que se estrelló en el poste izquierdo en el minuto 58.

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Vinicius Junior en el duelo entre Brasil vs Japón.

Vinicius Junior en el duelo entre Brasil vs Japón.

Cuando el duelo parecía encaminado al tiempo suplementario, Gabriel Martinelli sentenció el resultado. El delantero, que había reemplazado a Cunha en el minuto 66, aprovechó un espacio en la defensa para ejecutar un tiro ajustado al palo derecho. El tanto se produjo en el minuto 96, sellando la eliminación de Japón y el avance brasileño a la siguiente fase.

El cuadro de Brasil hacia los octavos de final

Con esta victoria agónica, la selección brasileña ya mira hacia su próximo compromiso en la ronda eliminatoria. El equipo espera ahora por el resultado del cruce entre Noruega y Costa de Marfil para conocer a su rival definitivo en los octavos de final. Mientras tanto, la selección japonesa finaliza su participación en el Mundial tras una fase de grupos competitiva que incluyó un crecimiento sostenido en su nivel de juego.

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Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Japón:

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