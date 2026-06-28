Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de 16avos de final tras el cierre de la fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedó definido el camino hacia el título . Este sábado se disputaron los últimos encuentros correspondientes a las zonas J, K y L, resultados que terminaron de completar el cuadro de 16avos de final y confirmaron a los 32 seleccionados que continúan en carrera .

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A partir de este domingo comenzará la etapa de eliminación directa, una instancia en la que no habrá margen para el error: cada partido será decisivo y una derrota significará la despedida del torneo.

La definición de la última jornada comenzó con el Grupo L. Allí, Inglaterra cumplió con los pronósticos al superar a Panamá, mientras que Croacia hizo lo propio frente a Ghana. Ambos resultados terminaron de ordenar las posiciones de la zona y definieron los equipos que avanzaron de ronda.

Más tarde fue el turno del Grupo K, donde Portugal y Colombia igualaron en un encuentro muy parejo. En simultáneo, la derrota de Uzbekistán frente a República Democrática del Congo terminó de despejar las últimas incógnitas y confirmó a los clasificados.

La jornada se cerró con la definición del Grupo J. Argentina venció a Jordania, y aseguró su lugar entre los primeros de la zona, mientras que el empate entre Argelia y Austria terminó de completar el reparto de boletos hacia la siguiente fase.

Argelia y Austria empataron en un partidazo y pasaron a la siguiente fase.

También quedaron definidos los mejores terceros

Además de los equipos que finalizaron primero y segundo en sus respectivos grupos, la última fecha permitió establecer cuáles fueron las ocho selecciones que avanzaron como mejores terceras, un sistema que volvió a darle dramatismo a la definición de la fase inicial.

Con todos los resultados consumados, ya no quedaron cálculos pendientes ni combinaciones posibles: el cuadro de 16avos quedó confeccionado de manera definitiva.

fef3159047143c67c421a853435d36bdbf22a450w Portugal vs Colombia EFE

Comienza la etapa más esperada

Con la fase de grupos ya archivada, el Mundial ingresa en el tramo más atractivo de la competencia. Desde este domingo comenzarán los cruces de eliminación directa, donde los favoritos intentarán ratificar su candidatura, mientras que las selecciones revelación buscarán seguir haciendo historia.

A partir de ahora, cada encuentro tendrá carácter de final. Los 32 equipos que siguen en competencia saben que cualquier error puede costar la eliminación y que solo uno logrará levantar la Copa del Mundo al término del certamen.

Así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial