27 de junio de 2026 - 19:03

El impresionante récord de Lionel Messi que termina ante Jordania por el Mundial 2026

En el último partido de grupos del Mundial 2026, el astro Albiceleste cortará con una estadística que da cuenta de su vigencia con el equipo nacional.

El impresionante récord que perderá Lionel Messi ante Jordania

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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WhatsApp no existía, las redes sociales se abrían paso de forma muy tibia con Facebook, mientras que Instagram, X y Tik Tok ni siquiera eran un proyecto a futuro. El papa era Benedicto XVI. Néstor Kirchner era el presidente de la República, y Javier Milei todavía no se erigía como una figura pública. En el mundo del deporte, Manu Ginóbili dominaba la NBA, Juan Román Riquelme era el 10 Albiceleste, Diego Maradona era conductor de televisión, y Lionel Scaloni era un ignoto lateral derecho suplente en el plantel que comandaba José Néstor Pekerman. Corría el año 2006, y todo era muy diferente.

La increíble racha que rompe Lionel Messi ante Jordania:

Lionel Messi Alemania 2006

Hasta ese mundo muy lejano hay que remitirse para encontrar el último antecedente de la Selección Argentina jugando un partido de Copa del Mundo sin Lionel Andrés Messi de titular. Ocurrió hace exactamente 20 años, el 30 de junio de 2006. Ese día, el rival fue Alemania en el marco de los cuartos de final. La imagen de la Pulga cruzado de brazos en un solitario banco de suplentes mientras la eliminación se consumaba quedó grabada a fuego en el ambiente futbolero, y hasta la actualidad persigue a Pekerman como un estigma.

Desde esa jornada en adelante, Messi nunca más faltó en la formación inicial Albiceleste. Pasaron cinco Mundiales (2010, 2014, 2018, 2022, y 2026), 25 partidos, la impresionante cifra de 17 goles y la coronación en Qatar. Una locura difícil de imitar. Ni siquiera se sentó en el banco en aquellos duelos sólo por cumplir ante Grecia en Sudáfrica o Nigeria en Brasil. Siempre estuvo comandando a sus compañeros con la diez en la espalda y la cinta de capitán en el brazo.

De esta forma, el duelo ante Jordania quedará en la historia, y producirá otra imagen parecida a aquella de Alemania 2006. La Selección Argentina jugando en una Copa del Mundo, con Messi mirando desde el banco. Pero la diferencia es enorme. No hay frustración ni cuentas pendientes, sólo disfrute por un proceso que lo catapultó a la gloria absoluta. Merecido descanso, Lionel.

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