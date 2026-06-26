Lionel Scaloni adelantó que Lionel Messi jugará ante Jordania, pero no desde el arranque: "Va a ir al banco"

El entrenador Albiceleste confesó tener listo el equipo para enfrentar a los de Medio Oriente, aunque destacó que se lo guardará hasta última hora.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, palpitó el duelo de este sábado ante Jordania, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Allí, el DT confirmó que hará con Lionel Messi, y aseguró que tiene preparado a los once que saltarán al campo desde el inicio.

Lionel Messi será suplente ante Jordania: Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, tras un doblete frente a Austria en la edición de 2026. redes En conferencia de prensa, el adiestrador Albiceleste vivió un momento muy emotivo cuando recibió la consulta de Enrique Mayaca Márquez, histórico comunicador que cumplió con su Mundial número 18, sobre el equipo que jugará. "Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted. Si no, por ahí lo esquivaría. Quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente. Y me permito que el equipo, ahí sí, esa me la guardo. Pero la de Leo se lo digo. Va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Así que muchas gracias por preguntar y que disfrute el Mundial", expresó.

Respecto al motivo que lo llevó a cambiar de intérpretes, Scaloni lanzó: "Esos chicos que mañana van a jugar, merecen jugar. Forman parte de las convocatorias, y de un proceso grandísimo. Y gran mérito todo lo que se ha hecho. Esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día. Y es indudable que como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darle minutos, se la doy. Pero no solamente porque no vienen jugando, sino porque creo que lo merecen. Son grandes jugadores también".

El objetivo del DT es que la fisionomía del equipo no cambie demasiado. "El anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera. Sé que son diferentes jugadores, pero intentamos jugar de la misma manera", explicó.

Lionel Scaloni analizó a Jordania, el rival de la Selección Argentina: image Para Scaloni, Jordania no será un rival fácil. Por el contrario, adelantó que es un equipo que puede complicar a cualquiera. "Es una buena selección, que ha perdido con Argelia en los últimos minutos. Iba ganando y en dos balones parados se le dieron vuelta. Pero hasta ahí estaba el partido parejo. Y con Austria lo mismo. Logró empatar y también se definió por jugadas. Es un buen rival. Y para nada nos confiamos. Vamos con la misma intención de tener la pelota y someter al rival a través del balón. Intentar contrarrestar sus contras. Ese va a ser un poco el plan del partido", puntualizó.