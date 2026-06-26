26 de junio de 2026 - 19:49

Alivio para Lionel Scaloni: los estudios de "Cuti" Romero dieron bien y jugaría los 16avos de final

Tras encender las alarmas ante Austria, los estudios médicos llevaron tranquilidad a Lionel Scaloni. La inflamación bajó, el central se recupera.

Cuti Romero salió lesionado del partido de Argentina ante Austria. Pero, evolucionó, se recupera y Lionel Scaloni sonríe.&nbsp;

Cuti Romero salió lesionado del partido de Argentina ante Austria. Pero, evolucionó, se recupera y Lionel Scaloni sonríe. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El defensor del Tottenham, pieza inamovible en la estructura titular de la Albiceleste, avanza notablemente en su recuperación. Con la inflamación y el dolor prácticamente disipados, el zaguero apunta con firmeza a los dieciseisavos de final.

La preocupación fue doble debido a que se trataba de la misma articulación en la que había sufrido una severa lesión por Premier League apenas dos meses antes de la cita mundialista. Aunque se lo vio con hielo en el banco de suplentes, el futbolista llevó tranquilidad al plantel tras el encuentro mostrando un buen semblante.

¿Cuándo vuelve a entrenar y qué partidos se pierde?

Aprovechando que la zona se desinflamó por completo, el cuerpo médico le realizó los estudios correspondientes este viernes. Al confirmarse que los ligamentos están intactos, el plan de reactivación ya está en marcha:

  • Baja ante Jordania: El cordobés está completamente descartado para el cierre de la fase de grupos de este sábado.

  • Regreso a las prácticas: El defensor volverá a entrenarse a la par de sus compañeros a partir del domingo.

El plan de Scaloni: El objetivo del cuerpo técnico es que Romero sume casi una semana completa de entrenamientos para ser titular el próximo viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de que no llegue al 100% de sus condiciones físicas, su lugar será ocupado por la experiencia de Nicolás Otamendi.

Argentina espera rival para los 16avos de final

Con la clasificación asegurada en el Grupo J, la Selección Argentina conocerá a su próximo rival. El cruce de eliminación directa será contra el segundo del Grupo H.

Las opciones del grupo se definirán bajo los siguientes escenarios:

  • Uruguay: Es el rival más probable hasta el momento. La Celeste define su posición enfrentando a España en Guadalajara.

  • España, Cabo Verde o Arabia Saudita: Cualquiera de estas tres selecciones mantiene chances matemáticas y sus posiciones se resolverán en los partidos en simultáneo jugados en Houston.

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