26 de junio de 2026 - 10:43

"¿Hay nutri acá?": la intimidad del asado de la Selección Argentina antes de jugar contra Jordania

Ya clasificados a 16avos, los jugadores y el "Chiqui" Tapia mostraron su cábala previa al partido.

El asado de la Selección Argentina antes del partido contra Jordania

El asado de la Selección Argentina antes del partido contra Jordania

Foto:

Captura de video
El asado de la Selección Argentina antes del partido contra Jordania

El asado de la Selección Argentina antes del partido contra Jordania

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

De cara al partido de este sábado contra Jordania, la Selección Argentina cumplió el jueves a la noche con su ya típica cábala: un asado con todo el plantel y la presencia de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Leé además

Los jugadores de Ecuador en el centro de la campo de juego celebrando de emoción un día histórico frente a un estadio colmadísimo. Histórico y Nos hicieron llorar de orgullo: el desahogo de la prensa ecuatoriana tras el batacazo ante Alemania.   

Locura en Ecuador: el presidente Noboa declaró feriado nacional tras el triunfo ante Alemania
Interna caliente en Uruguay antes de España: referentes del plantel le manifestaron su enojo a Bielsa

Tensión en Uruguay: qué pasó y qué le reclamaron los referentes a Marcelo Bielsa antes de la "final" contra España

Ya con el pase a 16avos asegurado, Emiliano "Dibu" Martínez encabezó la cena tan esperada con sus compañeros, entre ellos, Lautaro Martínez, encargado de darle música al video viral con "Para la gilada", el tema cumbiero de Callejero Fino, BM y Meta Guacha para el Mundial 2026.

Embed

"Dibu" mostró el detrás de escena del asado y se lo vio bromeando no sólo con los demás jugadores, sino con los cocineros y nutricionistas del equipo, debido a que los cuidados deben respetarse más que nunca en este contexto.

"¿Hay nutri acá?", expresó el arquero ante semejante banquete en Kansas. Incluyó, según él, hasta provoleta light.

El asado de la Selección Argentina antes del partido contra Jordania
El asado de la Selección Argentina antes del partido contra Jordania

El asado de la Selección Argentina antes del partido contra Jordania

La carne, que incluyó vacío, costilla y chorizo, por supuesto sin grasa.

Luciano Spena, el profesional de salud que trabaja con el plantel, dijo entre risas: "Mañana controlo".

Embed

El momento de distensión ya se vio en la previa de los anteriores partidos que la Scaloneta disputó en la Copa del Mundo. En cada gran torneo, los jugadores siempre comparten la tradición del asado para reforzar la gran relación que existe entre ellos.

Argentina vs. Jordania: hora y dónde ver en vivo

El seleccionado nacional dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con cinco goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia en los mundiales de fútbol.

La próxima cita será contra Jordania, en el marco de la tercera y última fecha del grupo J.

  • Fecha y hora: sábado 26 de junio a las 23.00 (Argentina)
  • Lugar: AT&T Stadium (Dallas)
  • Canales: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

En simultáneo se enfrentarán Argelia vs. Austria.

Argentina vs. Jordania
Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paraguay empató 0-0 con Australia y espera por otros resultados para clasificar en el Mundial 2026

Amargo empate de Paraguay frente a Australia: espera por otros resultados para clasificar a 16avos

Los jugadores de Ecuador en el centro de la campo de juego celebrando de emoción un día histórico frente a un estadio colmadísimo. Histórico y Nos hicieron llorar de orgullo: el desahogo de la prensa ecuatoriana tras el batacazo ante Alemania.   

Del "¡Histórico!" al "¡Nos hicieron llorar de orgullo!": la euforia de la prensa ecuatoriana tras el triunfo ante Alemania

Miami Stadium, nombre adoptado durante el Mundial 2026 por disposición de FIFA para el conocido Hard Rock Stadium.

FIFA habilitó la venta de paquetes VIP para el partido de la Selección en los 16avos: cuánto cuestan

Costa de Marfil tachó a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y avanzó de Fase de Grupos por primera vez en su historia, como segundo de Alemania.

Curazao 0 - Costa de Marfil 2: Histórica clasificación de los Elefantes en el Mundial 2026