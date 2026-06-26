"¿Hay nutri acá?": la intimidad del asado de la Selección Argentina antes de jugar contra Jordania

De cara al partido de este sábado contra Jordania, la Selección Argentina cumplió el jueves a la noche con su ya típica cábala: un asado con todo el plantel y la presencia de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
Ya clasificados a 16avos, los jugadores y el "Chiqui" Tapia mostraron su cábala previa al partido.
De cara al partido de este sábado contra Jordania, la Selección Argentina cumplió el jueves a la noche con su ya típica cábala: un asado con todo el plantel y la presencia de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
Ya con el pase a 16avos asegurado, Emiliano "Dibu" Martínez encabezó la cena tan esperada con sus compañeros, entre ellos, Lautaro Martínez, encargado de darle música al video viral con "Para la gilada", el tema cumbiero de Callejero Fino, BM y Meta Guacha para el Mundial 2026.
"Dibu" mostró el detrás de escena del asado y se lo vio bromeando no sólo con los demás jugadores, sino con los cocineros y nutricionistas del equipo, debido a que los cuidados deben respetarse más que nunca en este contexto.
"¿Hay nutri acá?", expresó el arquero ante semejante banquete en Kansas. Incluyó, según él, hasta provoleta light.
La carne, que incluyó vacío, costilla y chorizo, por supuesto sin grasa.
Luciano Spena, el profesional de salud que trabaja con el plantel, dijo entre risas: "Mañana controlo".
El momento de distensión ya se vio en la previa de los anteriores partidos que la Scaloneta disputó en la Copa del Mundo. En cada gran torneo, los jugadores siempre comparten la tradición del asado para reforzar la gran relación que existe entre ellos.
El seleccionado nacional dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con cinco goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia en los mundiales de fútbol.
La próxima cita será contra Jordania, en el marco de la tercera y última fecha del grupo J.
En simultáneo se enfrentarán Argelia vs. Austria.