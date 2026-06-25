Lionel Scaloni analiza una formación alternativa para enfrentar a Jordania y cuidar a los titulares

La Selección Argentina retomó los entrenamientos en Kansas City con la mira puesta en el duelo del sábado frente a Jornania -a partir de las 11 de la noche- , correspondiente a la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. . Ya clasificada como líder de la zona para los 16avos de final, la Albiceleste afrontará el compromiso con la posibilidad de administrar cargas y preservar futbolistas clave para la etapa decisiva del torneo.

Cuándo, a qué hora y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

El latido de un gigante: la Selección Argentina avanza firme al ritmo del Infinito

L a prioridad del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es llegar con la mayor cantidad de jugadores frescos al primer partido eliminatorio, programado para la próxima semana en Miami.

Uno de los principales interrogantes pasa por la presencia de Lionel Messi. El capitán argentino podría sumar minutos durante el encuentro, aunque todo indica que no integraría la formación inicial.

En ese contexto, Nicolás Paz aparece como una de las alternativas con más chances de ganar protagonismo. El mediocampista ofensivo de 21 años, que atraviesa un gran presente y recientemente volvió a quedar en el centro de la escena por su situación contractual con Real Madrid, podría tener su primera oportunidad desde el arranque en una Copa del Mundo.

La última práctica también dejó señales sobre una posible renovación de la línea defensiva . Cristian Romero terminó el encuentro ante Austria con molestias en una de sus rodillas, aunque los estudios descartaron una lesión de gravedad.

Lionel Messi durante la práctica en el Sporting KC training center en Kansas City, el capitán podría comenzar el partido en el banco y su lugar sería ocupado por Nico Paz.

Ante este escenario, Scaloni evalúa darle descanso al defensor y apostar por Nicolás Otamendi y Marcos Senesi como dupla central. El zaguero surgido de San Lorenzo ingresó recientemente a la convocatoria tras la baja de Leonardo Balerdi y podría sumar sus primeros minutos en el certamen.

Por los laterales también habría modificaciones. Gonzalo Montiel ocuparía el sector derecho, mientras que Nicolás Tagliafico volvería a la formación titular por la izquierda.

0ebac9e30767ce94f42e776881637e8886aaa83dw Lionel Messi hace jueguitos con el balón durante la práctica del seleccionado argentino. EFE-Juan Ignacio Roncoroni

Renovación en el mediocampo

La rotación alcanzaría además a varios habituales titulares de la mitad de la cancha. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul podrían ser preservados para los cruces.

Leandro Paredes se perfila para regresar desde el inicio luego de su ingreso ante Austria, donde participó en la jugada que terminó con el gol de Messi. Junto a él podrían aparecer Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Giovanni Lo Celso, aunque Valentín Barco también pelea por un lugar.

Selección Argentina El Dibu contra todos. El equipo Albiceleste entrenó en Kansas City, donde además de la práctica tuvo momentos para la distenderse. EFE-Juan Ignacio Roncoroni

Julián Álvarez encabezaría el ataque

En la ofensiva, Julián Álvarez surge como una fija para comandar el frente de ataque. El delantero de Manchester City estaría acompañado por Nicolás Paz o José Manuel López, otra de las alternativas que analiza el entrenador.

La selección realizará una nueva práctica antes de viajar hacia Dallas, sede del encuentro frente a Jordania. Allí, Scaloni brindará una conferencia de prensa para ofrecer las últimas precisiones antes del cierre de la fase de grupos.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovanni Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz o José Manuel López y Julián Álvarez.