25 de junio de 2026 - 17:48

Lionel Scaloni analiza una formación alternativa para enfrentar a Jordania y cuidar a los titulares

La Selección Argentina se entrenó en Kansas City y el cuerpo técnico analiza numerosas variantes para el último compromiso de la fase de grupos. Messi podría comenzar en el banco y Nico Paz aparece como uno de los candidatos a sumar minutos desde el comienzo frente a Jordania.

Con la clasificación asegurada, el técnico Lionel Scaloni evalúa una formación con varios suplentes para llegar con el plantel fresco a la etapa eliminatoria

Con la clasificación asegurada, el técnico Lionel Scaloni evalúa una formación con varios suplentes para llegar con el plantel fresco a la etapa eliminatoria

Foto:

EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Lionel Messi amo y señor de la historia del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia. 

El latido de un gigante: la Selección Argentina avanza firme al ritmo del Infinito

Por Gustavo Villarroel
Cuándo, a qué hora y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

Cuándo, a qué hora y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

Por Redacción Deportes

La prioridad del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es llegar con la mayor cantidad de jugadores frescos al primer partido eliminatorio, programado para la próxima semana en Miami.

Messi podría descansar y surge la opción Nico Paz

Uno de los principales interrogantes pasa por la presencia de Lionel Messi. El capitán argentino podría sumar minutos durante el encuentro, aunque todo indica que no integraría la formación inicial.

En ese contexto, Nicolás Paz aparece como una de las alternativas con más chances de ganar protagonismo. El mediocampista ofensivo de 21 años, que atraviesa un gran presente y recientemente volvió a quedar en el centro de la escena por su situación contractual con Real Madrid, podría tener su primera oportunidad desde el arranque en una Copa del Mundo.

44e0f4557c8b2d171d2cb5eb70f6a8f1865f5b11w
Lionel Messi durante la práctica en el Sporting KC training center en Kansas City, el capitán podría comenzar el partido en el banco y su lugar sería ocupado por Nico Paz.

Lionel Messi durante la práctica en el Sporting KC training center en Kansas City, el capitán podría comenzar el partido en el banco y su lugar sería ocupado por Nico Paz.

Cambios en defensa y alivio por el estado de Cuti Romero

La última práctica también dejó señales sobre una posible renovación de la línea defensiva. Cristian Romero terminó el encuentro ante Austria con molestias en una de sus rodillas, aunque los estudios descartaron una lesión de gravedad.

Ante este escenario, Scaloni evalúa darle descanso al defensor y apostar por Nicolás Otamendi y Marcos Senesi como dupla central. El zaguero surgido de San Lorenzo ingresó recientemente a la convocatoria tras la baja de Leonardo Balerdi y podría sumar sus primeros minutos en el certamen.

Por los laterales también habría modificaciones. Gonzalo Montiel ocuparía el sector derecho, mientras que Nicolás Tagliafico volvería a la formación titular por la izquierda.

0ebac9e30767ce94f42e776881637e8886aaa83dw
Lionel Messi hace jueguitos con el balón durante la práctica del seleccionado argentino.

Lionel Messi hace jueguitos con el balón durante la práctica del seleccionado argentino.

Renovación en el mediocampo

La rotación alcanzaría además a varios habituales titulares de la mitad de la cancha. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul podrían ser preservados para los cruces.

Leandro Paredes se perfila para regresar desde el inicio luego de su ingreso ante Austria, donde participó en la jugada que terminó con el gol de Messi. Junto a él podrían aparecer Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Giovanni Lo Celso, aunque Valentín Barco también pelea por un lugar.

Selección Argentina
El Dibu contra todos.&nbsp;El equipo Albiceleste entren&oacute; en Kansas City, donde adem&aacute;s de la pr&aacute;ctica tuvo momentos para la distenderse.

El Dibu contra todos. El equipo Albiceleste entrenó en Kansas City, donde además de la práctica tuvo momentos para la distenderse.

Julián Álvarez encabezaría el ataque

En la ofensiva, Julián Álvarez surge como una fija para comandar el frente de ataque. El delantero de Manchester City estaría acompañado por Nicolás Paz o José Manuel López, otra de las alternativas que analiza el entrenador.

La selección realizará una nueva práctica antes de viajar hacia Dallas, sede del encuentro frente a Jordania. Allí, Scaloni brindará una conferencia de prensa para ofrecer las últimas precisiones antes del cierre de la fase de grupos.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovanni Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz o José Manuel López y Julián Álvarez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de un referente indiscutido

Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de un referente indiscutido

Por Redacción Deportes
La respuesta de Infantino a los técnicos: el cooling break no genera ingresos extra para la FIFA

"No se trata de dinero": Gianni Infantino defendió las pausas de hidratación en el Mundial 2026

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa: No podíamos descuidarnos, por suerte se ganó y clasificamos.  

Argentina avanzó de ronda tras ganarle a Austria y Scaloni valoró el esfuerzo del equipo: "Fue duro"

Lionel Scaloni se refirió al estado de ánimo de Lionel Messi

Lionel Scaloni se refirió al estado de ánimo de Lionel Messi: "El grupo saca adelante estas situaciones"