El latido de un gigante: la Selección Argentina avanza firme al ritmo del Infinito

Fútbol y muestra de carácter. Otra cátedra de Selección Argenitna y Lionel Messi. El campeón del Mundo dejó su huella en Dallas con un triufazo ante Austria.

La noche exigía templanza. En un coliseo imponente, donde el brillo de las pantallas gigantes amagaba con robarse el protagonismo, Argentina tuvo que rendir la materia más difícil y dolorosa del fútbol: la de reponerse al instante en que el destino se nubla y Lionel Andrés Messi, el Dios humano del fútbol, falla un penal. Verlo errar es ver caer un faro. Fueron minutos de un silencio ensordecedor, una zozobra que paralizó corazones. Pero fue un ratito nomás. Porque este equipo entendió hace tiempo que al Rey se lo defiende con la vida, y el orgullo colectivo brotó de la tierra para abrazar a su líder en el momento más humano de su leyenda.

image El arte de reinventarse: el corazón inagotable de la Scaloneta La Argentina desplegó sus alas y fue superior a su versión del debut. Porque si hay algo que define a este equipo es su don para la metamorfosis: hubo ajustes perfectos, un mediocampo de titanio que se volvió una fortaleza y una defensa impenetrable. Vimos la entrega conmovida de Alexis, a un Thiago Almada pidiendo pista con la rebeldía de los grandes, a Enzo Fernández vistiéndose nuevamente de gala, y a un Lautaro Martínez que dejó el alma fajándose contra cada camiseta roja. Los fantasmas de las chances falladas quisieron nublar el cielo de Dallas y generar angustia, pero la justicia en este deporte tiene nombre y apellido.

La dimensión infinita del mejor de todos los tiempos Y entonces, apareció Él. Con una pincelada celestial, Lionel Andrés Messi hizo temblar el cemento y estallar millones de corazones a la vez. Su redención no fue solo un golazo para ahuyentar el dolor del penal fallado; fue un mensaje al universo. Fue un recordatorio a cada argentino de que, mientras el capitán siga frotando la lámpara, nosotros siempre estaremos a salvo.

Tenerlo a Messi es habitar otra dimensión, una donde lo imposible se vuelve rutina. Guiada por su aura, la Scaloneta demostró que no vive solo de la memoria de los siete héroes de la mítica noche de Lusail. Con la sangre nueva y la frescura vital de Lisandro, Medina y Almada, el equipo volvió a su religión más sagrada: la de los pases hipnóticos, la del fútbol que te baila y que, cuando hace falta, muerde con los dientes apretados.

image Lionel Messi, el director dela orquesta argentina. Único e irrepetible. Gentileza. Saber sufrir para abrazar la gloria El cierre no fue un carnaval de goles, sino un máster de supervivencia y madurez. Porque el gen argentino sabe que para gritar con el alma, primero hay que saber sufrir. Y el que sabe sufrir, goza el doble. Tener al más grande de la historia caminando sobre tu mismo suelo te vuelve invencible. Messi, en un acto de pura omnipresencia y hambre de gloria, cerró el telón de la noche. Pagó con creces la entrada de cada alma devota en el estadio y selló el 2-0 definitivo con el gol más luchado, rebotero y, quizás, el más desahogante de su irrepetible leyenda. La Scaloneta pisa fuerte y avanza. Con el fútbol como bandera, el corazón en la mano y el mito viviente más espectacular de todos los tiempos marcando el norte, la ilusión ya no es un sueño: es nuestra más hermosa realidad.