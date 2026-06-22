22 de junio de 2026 - 17:03

El latido de un gigante: la Selección Argentina avanza firme al ritmo del Infinito

Fútbol y muestra de carácter. Otra cátedra de Selección Argenitna y Lionel Messi. El campeón del Mundo dejó su huella en Dallas con un triufazo ante Austria.

Lionel Messi amo y señor de la historia del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia.&nbsp;

Lionel Messi amo y señor de la historia del fútbol argentino. El mejor jugador de la historia. 

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Hay triunfos que se festejan con los puños apretados, pero hay partidos que se sienten en el pecho, ahí donde el fútbol se transforma en un asunto del corazón. Esta Selección ya no solo ilusiona; esta Selección emociona hasta las lágrimas. Porque más allá de los puntos y de la fría estadística, lo que este equipo transmite es un sentido de pertenencia sagrado. En Dallas, la Scaloneta volvió a dejar el alma texturada en el césped para doblegar a una Austria durísima, clasificando y demostrando que su fuego sagrado sigue intacto en este 2026.

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La noche exigía templanza. En un coliseo imponente, donde el brillo de las pantallas gigantes amagaba con robarse el protagonismo, Argentina tuvo que rendir la materia más difícil y dolorosa del fútbol: la de reponerse al instante en que el destino se nubla y Lionel Andrés Messi, el Dios humano del fútbol, falla un penal. Verlo errar es ver caer un faro. Fueron minutos de un silencio ensordecedor, una zozobra que paralizó corazones. Pero fue un ratito nomás. Porque este equipo entendió hace tiempo que al Rey se lo defiende con la vida, y el orgullo colectivo brotó de la tierra para abrazar a su líder en el momento más humano de su leyenda.

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El arte de reinventarse: el corazón inagotable de la Scaloneta

La Argentina desplegó sus alas y fue superior a su versión del debut. Porque si hay algo que define a este equipo es su don para la metamorfosis: hubo ajustes perfectos, un mediocampo de titanio que se volvió una fortaleza y una defensa impenetrable. Vimos la entrega conmovida de Alexis, a un Thiago Almada pidiendo pista con la rebeldía de los grandes, a Enzo Fernández vistiéndose nuevamente de gala, y a un Lautaro Martínez que dejó el alma fajándose contra cada camiseta roja. Los fantasmas de las chances falladas quisieron nublar el cielo de Dallas y generar angustia, pero la justicia en este deporte tiene nombre y apellido.

Tenerlo a Messi es habitar otra dimensión, una donde lo imposible se vuelve rutina. Guiada por su aura, la Scaloneta demostró que no vive solo de la memoria de los siete héroes de la mítica noche de Lusail. Con la sangre nueva y la frescura vital de Lisandro, Medina y Almada, el equipo volvió a su religión más sagrada: la de los pases hipnóticos, la del fútbol que te baila y que, cuando hace falta, muerde con los dientes apretados.

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Lionel Messi, el director dela orquesta argentina. &Uacute;nico e irrepetible.&nbsp;

Lionel Messi, el director dela orquesta argentina. Único e irrepetible.

Saber sufrir para abrazar la gloria

El cierre no fue un carnaval de goles, sino un máster de supervivencia y madurez. Porque el gen argentino sabe que para gritar con el alma, primero hay que saber sufrir. Y el que sabe sufrir, goza el doble.

Tener al más grande de la historia caminando sobre tu mismo suelo te vuelve invencible. Messi, en un acto de pura omnipresencia y hambre de gloria, cerró el telón de la noche. Pagó con creces la entrada de cada alma devota en el estadio y selló el 2-0 definitivo con el gol más luchado, rebotero y, quizás, el más desahogante de su irrepetible leyenda.

La Scaloneta pisa fuerte y avanza. Con el fútbol como bandera, el corazón en la mano y el mito viviente más espectacular de todos los tiempos marcando el norte, la ilusión ya no es un sueño: es nuestra más hermosa realidad.

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