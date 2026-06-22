Diario Los Andes en la previa del duelo de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026

Argentinos residentes en Texas celebran con Diario Los Andes la presencia del equipo, mientras viajeros llegados de Kansas buscan cerrar la herida abierta en el Mundial de 1994.

Por Rodrigo Nacif - Enviado especial al Mundial 2026. La Selección Argentina enfrentará a Austria en el AT&T Stadium de Dallas en la segunda jornada del Mundial 2026. Los alrededores del recinto muestran un clima de fiesta protagonizado por miles de seguidores que ingresan al estadio para alentar al conjunto nacional en este duelo clave.

El ingreso al estadio de los Dallas Cowboys refleja la movilización masiva que genera el equipo nacional en territorio estadounidense. Entre los testimonios recogidos en la previa por Diario Los Andes, destaca el de ciudadanos argentinos que residen en la zona desde hace más de dos décadas: “Estamos esperando ver a Argentina. Estamos bendecidos de tener a la Argentina hace una semana acá”.

Para estos seguidores, la estadía de la Selección en Dallas representa una oportunidad histórica de cercanía con sus ídolos tras años de distancia geográfica. La organización del evento reporta un flujo constante de personas que portan camisetas, banderas y entonan cánticos que transforman el ambiente del imponente estadio techado antes del inicio del segundo partido del grupo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) La memoria de Maradona y la herida de 1994 en Dallas La carga emocional de jugar en esta sede trasciende lo estrictamente deportivo para gran parte de la hinchada. Simpatizantes que llegaron hace cinco días desde otras ciudades, tras presenciar el partido en Kansas, señalaron que este encuentro es una forma de vengar lo que consideran una injusticia histórica: “estamos vengando la injusticia a Maradona”, expresó un fan sobre el doping a Diego Maradona en el Mundial de 1994, un suceso que marcó el final de la carrera del astro en la Selección precisamente en esta ciudad.