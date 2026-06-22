22 de junio de 2026 - 13:46

Diario Los Andes en la previa del duelo de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026

Argentinos residentes en Texas celebran con Diario Los Andes la presencia del equipo, mientras viajeros llegados de Kansas buscan cerrar la herida abierta en el Mundial de 1994.

La previa del duelo entre Argentina vs Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

La previa del duelo entre Argentina vs Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

Foto:

EFE/Mariscal
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

que dice la astrologia sobre como le va en el segundo partido a argentina en el mundial 2026: la energia de la seleccion ante austria

Qué dice la astrología sobre cómo le va en el segundo partido a Argentina en el Mundial 2026: la energía de la Selección ante Austria

Por Ignacio Alvarado
Causa pasaportes falsos: fue detenido el iraní Samiei Sajjad Naserani

Quién es el ciudadano iraní detenido por integrar una red dedicada a pasaportes falsos en Argentina

Por Redacción Policiales

El ingreso al estadio de los Dallas Cowboys refleja la movilización masiva que genera el equipo nacional en territorio estadounidense. Entre los testimonios recogidos en la previa por Diario Los Andes, destaca el de ciudadanos argentinos que residen en la zona desde hace más de dos décadas: “Estamos esperando ver a Argentina. Estamos bendecidos de tener a la Argentina hace una semana acá”.

Para estos seguidores, la estadía de la Selección en Dallas representa una oportunidad histórica de cercanía con sus ídolos tras años de distancia geográfica. La organización del evento reporta un flujo constante de personas que portan camisetas, banderas y entonan cánticos que transforman el ambiente del imponente estadio techado antes del inicio del segundo partido del grupo.

La memoria de Maradona y la herida de 1994 en Dallas

La carga emocional de jugar en esta sede trasciende lo estrictamente deportivo para gran parte de la hinchada. Simpatizantes que llegaron hace cinco días desde otras ciudades, tras presenciar el partido en Kansas, señalaron que este encuentro es una forma de vengar lo que consideran una injusticia histórica: “estamos vengando la injusticia a Maradona”, expresó un fan sobre el doping a Diego Maradona en el Mundial de 1994, un suceso que marcó el final de la carrera del astro en la Selección precisamente en esta ciudad.

Los hinchas que realizaron la travesía desde Kansas mantienen el entusiasmo tras el primer triunfo y buscan sostener el apoyo al plantel dirigido por Scaloni. La expectativa es total para este compromiso frente al seleccionado de Austria, donde se prevé que el marco de público sea mayoritariamente favorable a los defensores del título.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Austria y un sistema táctico que puede lastimar a Argentina.

Confirmados los 11 de Austria ante Argentina: qué es el Gegenpressing, su estilo de juego

Por Francisco Moreno
La Selección Argentina goza de buena salud, de la mano de un Lionel Messi que se convirtió en leyenda tras el gol ante Austria.

Messi hizo historia en la Selección Argentina: doblete ante Austria y máximo goleador de los Mundiales

EMOTIVO. Así sonó el Himno en el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. 

Video: El emocionante Himno de la Selección Argentina ante Austria que conmovió al estadio en Dallas

cuanto cuesta la campera de la seleccion argentina con la que saltaron al campo de juego y cantaron el himno

Cuánto cuesta la campera de la Selección Argentina con la que saltaron al campo de juego y cantaron el himno