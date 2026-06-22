Mundial 2026: Así formaría la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del grupo J

Luego del auspicioso debut con goleada sobre Argelia, la Selección Argentina se enfrenta a Austria este lunes, desde las 14 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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Pese a la excelente actuación en la primera jornada, Lionel Scaloni planea realizar una modificación clave en la formación titular. El objetivo es claro: conseguir un nuevo triunfo que clasifique matemáticamente a la Albiceleste a los dieciseisavos de final.

La gran variante del equipo estará en el lateral derecho. Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y, para evitar una lesión mayor, será preservado en el banco de suplentes. Su lugar lo ocupará Nahuel Molina , quien habitualmente es considerado el titular por el entrenador.

El cordobés Nahuel Molina reemplazará a Cacheta Montiel en la Selección Argentina.

El cordobés Nahuel Molina una de las revelaciones de Lionel Scaloni. / Gentileza.

Más allá de este cambio, Scaloni mantuvo dos grandes interrogantes hasta último momento, aunque la idea de repetir a los otros diez protagonistas del debut es la que tiene más fuerza:

Por su parte, Facundo Medina seguirá firme en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico llega con lo justo tras un desgarro en el sóleo y el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo desde el arranque.

¿Thiago Almada o Nicolás González?: El extremo zurdo pelea palmo a palmo por un lugar entre los once, pero a priori, el ex-Vélez se sostendría en la alineación inicial.

¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez?: La Araña sumó minutos ante Argelia dejando atrás su molestia en el tobillo y pide pista. Sin embargo, el Toro corre con ventaja para renovar la confianza del DT debido al poco ritmo futbolístico con el que llega el delantero del Atlético de Madrid.

Dato Clave: Tanto Tagliafico como Leandro Paredes podrían sumar minutos en el complemento para recuperar ritmo de cara a las fases decisivas de la Copa del Mundo.

Alineaciones confirmadas: Así jugará la Selección Argentina

Con la modificación en el lateral y las dudas despejadas, este es el equipo que saltará a la cancha:Emiliano Martínez

Nahuel Molina , Cristian Romero , Lisandro Martínez , Facundo Medina

Rodrigo De Paul , Alexis Mac Allister , Enzo Fernández , Thiago Almada

Lionel Messi y Lautaro Martínez

Las Bajas de Argentina para enfrentar a Austria

Afortunadamente para el cuerpo técnico, la Selección Argentina no presenta bajas por lesión ni suspensión para este encuentro. Con las altas médicas de Tagliafico y Paredes (quienes ya ocuparán un lugar en el banco), Scaloni tiene a los 26 futbolistas a completa disposición para asegurar el pase a la próxima ronda del Mundial 2026.

Ficha del partido entre Argentina vs. Austria por el Mundial 2026