Así juega Austria, el duro rival que pondrá a prueba a la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina afrontará este lunes una prueba de mayor exigencia cuando se mida con Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el sólido 3-0 sobre Argelia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a un rival que tiene una identidad definida, jugadores de jerarquía y un estilo que puede incomodar a cualquier equipo.

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Austria llega a Dallas con confianza luego de imponerse por 3-1 a Jordania en el debut y comparte la cima del grupo con la Albiceleste. Lejos de ser una potencia histórica, el conjunto europeo se consolidó bajo la conducción de Ralf Rangnick como un equipo intenso, agresivo para recuperar la pelota y vertical para atacar.

De hecho, el propio Scaloni advirtió sobre las características de su rival y lo definió como un equipo de "muy buenos jugadores, presión alta y juego vertical".

Gran parte del funcionamiento austríaco se explica por la calidad y el despliegue de sus mediocampistas. Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Xaver Schlager y Nicolas Seiwald forman una zona central con recorrido en la élite europea y una capacidad constante para presionar y recuperar.

Sabitzer aporta remate de media distancia, pelota parada y llegada al área, mientras que Laimer sobresale por su intensidad y por la agresividad con la que busca incomodar la salida rival.

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Experiencia y variantes en ataque

En ofensiva, Austria cuenta con el experimentado Marko Arnautovic, máximo referente del plantel y uno de los futbolistas con más presencias en la historia de su selección. A sus 37 años, continúa siendo una referencia dentro del área y marcó de penal en el triunfo ante Jordania.

También destacan Romano Schmid, autor del primer gol austríaco en este Mundial, y Christoph Baumgartner, un mediapunta dinámico y peligroso para atacar los espacios. Ambos representan el vértigo que pretende imponer Rangnick.

Alaba y una defensa con liderazgo

En la última línea sobresale la figura de David Alaba, líder futbolístico y emocional del equipo. El ex Real Madrid no sólo aporta experiencia defensiva, sino también salida limpia y capacidad para romper líneas con pases largos.

Junto a él aparecen Kevin Danso y Stefan Posch, quien podría jugar con una máscara protectora tras sufrir una lesión facial.

Una amenaza en la pelota parada

Otro de los puntos fuertes de Austria está en las jugadas de balón detenido. Con varios futbolistas de gran porte físico y buenos ejecutantes, el conjunto europeo suele generar peligro en córners, tiros libres laterales y segundas jugadas.

Las debilidades que buscará explotar Argentina

Pese al triunfo sobre Jordania, Austria dejó algunas dudas. El equipo sufrió varios pasajes del encuentro, recibió el empate al comienzo del segundo tiempo y recién logró inclinar la balanza con un gol en contra y un penal en el tramo final.

Esas situaciones evidenciaron que puede ser vulnerable cuando el rival supera la primera línea de presión y encuentra espacios detrás de sus mediocampistas.

Por eso, una de las claves para Argentina será no caer en el ritmo frenético que propone el conjunto europeo, mover la pelota con paciencia y aprovechar la capacidad de Lionel Messi para recibir entre líneas y desequilibrar.

La Albiceleste llega impulsada por el hat-trick de Messi en el debut, pero enfrente tendrá un rival más físico, mejor trabajado colectivamente y con argumentos suficientes para transformarse en una verdadera medida para el equipo de Scaloni.