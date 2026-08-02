Facundo Medina reveló que su madre dudó de la final del Mundial 2026 y su respuesta fue contundente: "Dejate de joder"

El defensor de la Selección tuvo que reprender a su propia madre cuando ella le confesó que dudaba de la transparencia del partido final perdido contra España.

Facundo Medina, defensor de la Selección argentina, reveló que las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 llegaron hasta su núcleo familiar. El jugador debió confrontar a su madre luego de que ella manifestara dudas sobre el desarrollo del partido perdido ante España en New York.

Recordemos que las redes sociales se llenaron de versiones que pusieron en duda el desempeño de la Albiceleste tras la caída. La viralización de interpretaciones sobre jugadas y decisiones arbitrales cruzó la pantalla y se instaló en la mesa de los futbolistas. En una entrevista reciente en Ferné con Grego, Medina recordó el momento exacto en que su madre le planteó sus sospechas.

"¿Y cuando mi mamá dijo 'yo también dudo'?", rememoró el zaguero sobre la charla con su progenitora. Su reacción fue inmediata y cargada de incredulidad ante el planteo: "Dije: '¿Vos también te vas a prender en eso? Dale, dejate de joder. Dejate de hinchar los huevos'". El jugador enfatizó que el plantel solo quería ganar y que la derrota fue un hecho estrictamente deportivo que deben aceptar.

El impacto de las sospechas y el refugio en el apoyo popular Este fenómeno no afectó únicamente a Medina. Carlos Mac Allister, padre de Alexis, también admitió haber dialogado con su hijo sobre la charla del plantel previa al inicio del juego. Ambos futbolistas debieron aclarar a sus entornos que lo sucedido en el campo fue real y que la tristeza por el subcampeonato fue genuina. Medina incluso dio un discurso desde un balcón en Villa Caraza pidiendo a sus vecinos: "No crean boludeces. Estamos muy tristes por haber perdido".

El defensor, que trabajó como cartonero entre los 12 y 13 años antes de su salto al fútbol europeo, rechazó la narrativa simplista de su éxito: "Ellos eran los que se ensuciaron las manos por mí", destacó al referirse al esfuerzo de su familia durante sus inicios. Recordó con emoción cómo su madre dejaba de comer para alimentarlo en los días más difíciles en Villa Fiorito.