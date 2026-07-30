30 de julio de 2026 - 17:47

Lionel Messi volvió a Inter Miami: ¿Cuándo jugaría su primer partido después del Mundial 2026?

Despuès de descanar unos días en Rosario, Lionel Messi llegó a Estados Unidos y estará a disposición del equipo para los próximos encuentros.

El capitán de la Selección argentina llegó a Estados Unidos y estará a disposición del equipo para los próximos encuentros.

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El club de la Florida hizo un posteo con la llegada del astro argentino, en el que se lo observa relajado y con el mate en la mano.

Después de perder la final de la Copa del Mundo con España, el delantero e ídolo de la Albiceleste había decidido volar hacia la Argentina por su cuenta y no pasó por Buenos Aires, como sí lo hizo parte del plantel junto a Lionel Scaloni y Chiqui Tapia.

Lionel Messi ya est&aacute; a disposici&oacute;n del cuerpo t&eacute;cnico del Inter Miami.&nbsp;

Lionel Messi ya está a disposición del cuerpo técnico del Inter Miami.

Cuando podría volver Lionel Messi a las canchas

Todavía no está confirmada la fecha del regreso de Messi a las canchas tras su participación mundialista, pero se estima que podría darse el próximo miércoles 5 de agosto en el duelo que jugará Inter Miami con San Luis en el arranque de la Leagues Cup.

El próximo encuentro de las Garzas será este sábado contra Columbus Crew por la MLS, en condición de local. Allí, el capitán del plantel podría estar en uno de los palcos del Nu Stadium para ver a sus compañeros junto a su familia.

Messi no será sancionado por no participar en el All Star de la MLS

El partido que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS de Estados Unidos y de la LigaMX de México, se disputará este miércoles en Charlotte desde las 21 horas de Argentina. El gran ausente será, otra vez, Lionel Messi, quien no será sancionado por tener una justificación.

La MLS anunció que los argentinos Messi y Rodrigo De Paul, ambos del Inter Miami, quedaron exentos del encuentro después de haber disputado el Mundial de selecciones hasta sus últimas instancias.

De esta manera, tanto el astro rosarino como Rodrigo De Paul, quedaron excluidos del partido que se disputará esta noche en Charlotte.

Desde su llegada a la liga norteamericana, en 2023, Messi no participó nunca del partido de las estrellas. En el primer año aún no cumplía el tiempo de permanencia para ser convocado, en 2024 padecía una lesión de tobillo y el año pasado adujo un desgaste físico, pero finalmente fue sancionado por no participar del evento.

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