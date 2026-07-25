25 de julio de 2026 - 09:36

La novia británica de Marcos Senesi mostró el regalo que Messi les hizo a todos los jugadores tras el Mundial

Kelci Rose Bowers sorprendió a todos en redes sociales al mostrar el exclusivo presente que el Diez le hizo a sus compañeros tras el subcampeonato del mundo, con detalles dorados y grabados personalizados.

La novia de Marcos Senesi mostró el regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel de la Selección

La novia de Marcos Senesi mostró el regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel de la Selección

Foto:

TikTok | @_kelci-rose_
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi volvió a demostrar el cariño y afecto que tiene por sus compañeros del plantel con un exclusivo regalo.

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Kelci Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi mostró a sus seguidores de qué regalo se trataba y el video causó furor en las redes. La futbolista británica compartió un posteo en su cuenta de TikTok (@_kelci-rose_) donde realizó un "unboxing" del increíble presente.

Se trata de un bolso térmico exclusivo con el logo de la AFA y del Mundial 2026 que lleva grabado el nombre de Marcos Senesi en la parte superior. Dentro, incluye un termo dorado Stanley con el logo de la marca Messi, cuya tapa también es un vaso térmico.

Además, lleva incluido un mate y una bombilla, también de la marca de la familia del Capitán.

El video superó las 200 mil reproducciones y generó una ola de comentarios de usuarios que aplaudían el gesto de Messi hacia sus compañeros tras el subcampeonato del mundo.

Los celulares dorados de la Scaloneta

Si bien, en esta oportunidad, el regalo vino de parte del Diez, tras la final del Mundial de 2022 todos los jugadores de la Scaloneta recibieron un regalo exclusivo al consagrarse Campeones del Mundo.

La prestigiosa firma iDesign Gold, entregó celulares dorados, los cuales fueron diseñado a medida evitando el típico regalo de relojes de lujo para ofrecer un recuerdo diario y funcional. Las características que se conocieron eran:

  • Funda de oro puro de 24K: Cada dispositivo contaba con un baño dorado de alta gama.
  • Grabados personalizados: Tenian incrustado el apellido de cada jugador, el número de camiseta correspondiente, el escudo de la AFA con las tres estrellas y la leyenda "World Cup Champions".
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Los celulares fueron entregados a Lionel Messi para todo el equipo y, tras conocerse el regalo exclusivo, la compañía compartió un posteo mostrando en detalle los dieños.

"35 iPhone 14 dorados creados para la selección y el cuerpo técnico de Argentina y entregados a Lionel Messi", señaló iDesign Gold en su cuenta de Instagram.

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