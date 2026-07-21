21 de julio de 2026 - 07:44

Llegó Lionel Messi a Rosario: pasará unos días de descanso junto a su familia

El ídolo arribó este martes temprano al aeropuerto de Rosario y se trasladó a su casa en Funes. Definirá su futuro con la Selección Argentina.

En el avión del medio llegó Lionel Messi a Rosario

En el avión del medio llegó Lionel Messi a Rosario

Foto:

Gentileza / Rosario 3
Carteles para Messi en su llegada al aeropuerto de Fisherton, en Rosario

Carteles para Messi en su llegada al aeropuerto de Fisherton, en Rosario

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Gentileza / Rosario 3
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y rumores de una despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi llegó este martes a la mañana a Rosario para descansar unos días en su hogar y definir su futuro.

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A bordo de un vuelo privado, el arribo del ídolo, su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos fue a las 6.30 en el aeropuerto de Fisherton. Messi evitó viajar con los demás jugadores de la Albiceleste a Ezeiza: después de la final, voló de Nueva York a Miami y, desde allí, durante la noche, tomó el chárter a la ciudad santafesina.

Ahora, el delantero del Inter Miami pasará unos días junto a su familia en la casa del barrio privado de Funes. Tras ese descanso lejos de las cámaras (el jugador tampoco habló con la prensa tras el partido ante España), volverá a incorporarse al club estadounidense para retomar la competencia oficial.

Carteles para Messi en su llegada al aeropuerto de Fisherton, en Rosario

Carteles para Messi en su llegada al aeropuerto de Fisherton, en Rosario

Más allá de que no hubo saludo, hinchas llegaron hasta el aeropuerto de Rosario para recibir al astro, con banderas argentinas, camisetas y carteles de agradecimiento por el desempeño.

También en la puerta del barrio donde tiene su casa Messi, en la ruta 34S y autopista, había un puñado de personas embanderadas, reportó el diario local Rosario 3.

Fuera de lo futbolístico, las últimas semanas fueron complejas para Lionel y su familia por la salud de su padre Jorge y los recordados rumores que circularon como fake news. El hombre se encuentra en casa recuperándose y lo acompaña su esposa Celia.

A través de un posteo en Instagram, Lionel Messi dijo: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

El mensaje de Lionel Messi tras la dura derrota contra España.

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