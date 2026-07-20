Sin Messi, sin caravana y sin feriado: así será el regreso de la Selección al país

El regreso de la Selección argentina tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 ya tiene definido su operativo de traslado. Un micro especialmente acondicionado esperaba este lunes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, para recibir a los futbolistas y al cuerpo técnico una vez que aterrice el vuelo proveniente de Nueva York.

El vehículo fue ploteado en tonos dorados y negros, con el escudo de la AFA, las tres estrellas, la inscripción "Bienvenida Selección Argentina" y una imagen de los jugadores que integraron el plantel mundialista.

El avión tiene previsto arribar alrededor de las 19 y, tras completar los trámites migratorios, la delegación abordará directamente el micro desde un sector reservado del aeropuerto, sin pasar por la terminal principal ni mantener contacto formal con la prensa.

En las últimas horas también se conoció que el Gobierno nacional desistió de la posibilidad de decretar un feriado el día que el cuerpo técnico eligiera para una eventual celebración del subcampeonato. La decisión se tomó luego de mantener contactos informales con integrantes del plantel y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

" Es por pedido de los jugadores y el cuerpo técnico. Hubo contactos informales con ellos, y luego también con gente de la AFA. No había ánimo para festejar y varios jugadores no vienen en este vuelo a Ezeiza ", señaló una alta fuente oficial al diario Clarín.

De hecho, la delegación regresará de manera parcial, ya que varios futbolistas, entre ellos el capitán Lionel Messi, no viajaron a la Argentina y se reincorporarán directamente a sus respectivos clubes.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

El recorrido del micro será breve y se limitará a la zona de Ezeiza. Desde el aeropuerto, el vehículo tomará los accesos internos para luego incorporarse a la Autopista Riccheri y dirigirse al predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino, ubicado a pocos kilómetros.

El operativo contará con una escolta de las fuerzas de seguridad y un importante despliegue de controles en los accesos al aeropuerto y en las inmediaciones del complejo deportivo. Además, se instalaron vallados y se dispusieron cortes preventivos en el ingreso al predio para evitar que una eventual concentración de hinchas dificulte el traslado.

A diferencia de lo ocurrido tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, esta vez no habrá caravana hacia la Ciudad de Buenos Aires ni recorridos por la Autopista Riccheri, la avenida General Paz o la 9 de Julio. La decisión del plantel fue trasladarse directamente al complejo de la AFA y desconcentrarse allí, luego de más de un mes de competencia y del duro desenlace en la final frente a España.

Con el cambio de postura del Gobierno y el pedido expreso de los futbolistas y el cuerpo técnico, el regreso de la Selección estará marcado por un perfil bajo, con un operativo enfocado exclusivamente en garantizar un traslado rápido y seguro desde el aeropuerto hasta el centro de entrenamiento de la AFA.