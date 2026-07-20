20 de julio de 2026 - 17:52

David Beckham respaldó a Lionel Messi tras la final: "No podríamos estar más orgullosos"

El copropietario de Inter Miami publicó un emotivo mensaje luego de la derrota de Argentina ante España. El capitán albiceleste cerró su sexto Mundial con otra actuación histórica.

El ex astro inglés y su esposa Victoria Beckham cantan el himno inglés en la previa del duelo entre Inglaterra y Argentina. &nbsp;

El ex astro inglés y su esposa Victoria Beckham cantan el himno inglés en la previa del duelo entre Inglaterra y Argentina.

 

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La imagen de Lionel Messi con lágrimas en los ojos, frente a los hinchas argentinos en el MetLife Stadium tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 recorrió el mundo y generó múltiples muestras de apoyo. Una de las más significativas llegó desde Estados Unidos, donde David Beckham, copropietario de Inter Miami, le dedicó un mensaje público al capitán argentino.

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"Nuestro capitán. No podríamos estar más orgullosos", escribió el exfutbolista inglés en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de Messi con la medalla de plata, visiblemente emocionado antes de abandonar el campo de juego. El gesto volvió a reflejar el estrecho vínculo que ambos construyeron desde la llegada del rosarino al club estadounidense en 2023.

David Beckham se emocionó por la llegada de Lionel Messi. Gentileza: TN.
David Beckham se emocionó por la llegada de Lionel Messi. Gentileza: TN.

El copropietario de Inter respaldó públicamente a Lionel

Messi volvió a ser una de las grandes figuras del torneo. A los 39 años disputó su sexto Mundial, alcanzó su tercera final mundialista y completó la competencia con ocho goles y cuatro asistencias, consolidando otro capítulo destacado de una carrera excepcional.

Beckham también aprovechó las redes sociales para felicitar a España por la conquista del título. "¡Campeones del Mundo! ¡Viva España! Felicitaciones por un torneo perfecto", publicó junto a imágenes de los festejos del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Una final muy extenuante

La definición del campeonato llegó en el tiempo suplementario. A los 106 minutos, Ferrán Torres marcó el único gol de la final luego de una asistencia de cabeza de Nico Williams. Argentina no logró rematar entre los tres palos durante los 120 minutos y dejó escapar la posibilidad de convertirse en la primera selección bicampeona del mundo desde Brasil, que lo consiguió en 1962.

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

Tras la caída, el plantel emprendió el regreso al país desde Nueva York en un vuelo que partió a las 8:17 rumbo a Ezeiza, con llegada prevista para las 18:30. Sin embargo, Lionel Messi y Rodrigo De Paul no integraron la delegación. El resto del grupo viajó junto al entrenador Lionel Scaloni y al presidente de la AFA, Claudio Tapia, sin que estuvieran previstos homenajes oficiales.

De Paul también fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la noche. Después del encuentro acompañó a Messi a saludar a los hinchas argentinos y, visiblemente conmovido, pidió disculpas por no haber podido defender el título conseguido en Qatar. Ambos futbolistas tendrán algunos días de descanso antes de reincorporarse a Inter Miami, que volverá a competir en la MLS frente a Chicago Fire.

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Mientras tanto, el futuro de Lionel Scaloni continúa sin definiciones. El entrenador confirmó que respetará el contrato vigente hasta diciembre, aunque evitó asegurar su continuidad. "Cumpliré el contrato y después veo", expresó tras la final. Durante la conferencia de prensa posterior al partido se mostró profundamente emocionado y debió interrumpir sus declaraciones, dejando abierta una incógnita que comenzará a resolverse en las próximas fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre.

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