El emotivo mensaje de Cuti Romero tras la final del Mundial: "Nos volveremos a levantar"

El defensor Cristian "Cuti" Romero compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 . El futbolista transmitió la tristeza del plantel por no haber podido conquistar el bicampeonato y agradeció el acompañamiento de los hinchas durante todo el torneo.

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Romero, quien fue titular en el encuentro decisivo aunque debió ser reemplazado en el tramo final por molestias físicas, reconoció el impacto que dejó el resultado entre los jugadores.

"Y está vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros ".

En su publicación, el defensor destacó el compromiso del grupo durante toda la competencia y remarcó que el objetivo siempre fue volver a llevar la Copa del Mundo al país.

" Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio . Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece. Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia".

Romero también dedicó un mensaje especial a los simpatizantes de la selección argentina, a quienes les pidió disculpas por no haber podido alcanzar el título.

"Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días".

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Un mensaje de esperanza tras el subcampeonato

El defensor del Tottenham atravesó diferentes inconvenientes físicos durante el campeonato, pero logró formar parte de la defensa argentina hasta la final disputada frente a España. En el cierre de su mensaje, dejó un compromiso de cara al futuro y aseguró que el grupo buscará volver a competir por los máximos objetivos.

"Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto", destacó.

Finalmente, concluyó con un mensaje de unidad y agradecimiento para todos los argentinos. "Porque las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas. Y este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre. Gracias por estar. Gracias por creer. Nos volveremos a levantar. Porque así es Argentina. Siempre juntos", cerró.