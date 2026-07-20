El Mundial no alcanza: la historia del Balón de Oro abre el debate entre campeones y figuras del año

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La respuesta, según los propios registros del premio, es más compleja de lo que parece. Ganar la Copa del Mundo es un factor determinante, pero no funciona como una condición automática. A lo largo de la historia hubo campeones que también fueron elegidos como los mejores del año, aunque en muchas ediciones el ganador del galardón fue otro futbolista.

La organización del Balón de Oro publicó un análisis basado en datos históricos para explicar por qué el título mundial no define por sí solo la elección final. El recorrido incluye nombres legendarios y confirma que el rendimiento durante toda la temporada tiene un peso decisivo.

Antes de la apertura internacional del premio, tres futbolistas lo graron quedarse con ambos reconocimientos en el mismo año: Bobby Charlton en 1966, Paolo Rossi en 1982 y Lothar Matthäus en 1990.

Kylian Mbappé anotó un dos goles en el último partido y se convirtió el máximo goleador del Mundial 2026 y de la historia.

El panorama cambió a partir de 1995, cuando el Balón de Oro dejó de estar limitado a jugadores europeos y amplió su alcance. Desde entonces, solo algunos campeones mundiales lograron completar el doblete.

El primero fue Zinédine Zidane, campeón con Francia en 1998 y ganador del Balón de Oro ese mismo año. Cuatro años después, Ronaldo Nazário repitió la historia con Brasil, mientras que Fabio Cannavaro lo consiguió en 2006 después del título italiano en Alemania.

En ese momento parecía instalarse una tendencia: campeón del mundo y mejor jugador del planeta en una misma temporada.

El capitán argentino sin dudas fue uno de los tres mejores jugadores del Mundial 2026. EFE

Las excepciones que cambiaron la tendencia

El escenario comenzó a modificarse en 2010. Lionel Messi ganó el Balón de Oro luego de una temporada extraordinaria con Barcelona, superando a los españoles Andrés Iniesta y Xavi Hernández, integrantes del equipo campeón mundial en Sudáfrica.

En 2014 ocurrió algo similar: Cristiano Ronaldo recibió el premio por encima de Messi, finalista del Mundial con Argentina, y Manuel Neuer, arquero campeón con Alemania.

Cuatro años después, Luka Modric rompió otra vez la lógica. El croata, subcampeón mundial en Rusia, ganó el Balón de Oro por delante de Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia.

Durante tres ediciones consecutivas, el jugador que levantó la Copa no fue elegido como el mejor futbolista del año.

Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudita. EFE/ Lavandeira Jr

Messi y una estadística que mantiene abierto el debate

La historia volvió a alinearse en 2022, cuando Lionel Messi consiguió el Mundial con Argentina y posteriormente obtuvo el Balón de Oro 2023. Ese logro elevó a siete la cantidad de futbolistas que consiguieron ambos títulos.

Sin embargo, al analizar solamente el período posterior a 1995, los números muestran una realidad menos contundente: cuatro de los siete campeones mundiales también ganaron el premio individual, una coincidencia del 57%.

La propia organización resumió el criterio con una frase que explica la filosofía del galardón: ganar el Mundial ayuda, pero no alcanza. El Balón de Oro busca reconocer al mejor jugador de la temporada completa y no únicamente al futbolista más destacado durante un mes de competencia.

Los candidatos que llegan con argumentos propios

El Mundial 2026 dejó varios nombres instalados en la pelea. Rodri Hernández aparece como uno de los principales candidatos después de ser elegido el mejor jugador del torneo y pieza fundamental del campeón español.

Lionel Messi y su votación por el Balón de Oro

Lamine Yamal también llega con una fuerte carta de presentación: además del título mundial, tuvo una temporada destacada con Barcelona, con 24 goles y 17 asistencias, además de conquistar la Liga española y la Supercopa.

Otro español que ganó protagonismo fue Pau Cubarsí. El defensor de 19 años disputó todos los minutos del Mundial y fue reconocido como el mejor jugador joven del campeonato.

Del lado argentino, Lionel Messi volvió a dejar números históricos. A los 39 años terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, ubicándose entre los máximos anotadores de la competencia.

Kylian Mbappé sumó otro argumento de peso: fue el máximo goleador del Mundial y se convirtió en el primer futbolista en terminar como máximo artillero en dos Copas del Mundo consecutivas.

Harry Kane también forma parte de la discusión. El delantero inglés llegó respaldado por una temporada con 36 goles en Bayern Múnich y la Bota de Oro de la Bundesliga, aunque Inglaterra quedó eliminada antes de la final.

Un premio global que ya no depende solo del Mundial

El propio recorrido histórico del Balón de Oro también explica por qué el análisis no puede reducirse al resultado de una Copa del Mundo. El premio nació en 1956 como una distinción para jugadores europeos que actuaban en ligas europeas. Con el paso del tiempo fue ampliando su alcance hasta convertirse en un reconocimiento mundial.

Desde 2007, cualquier futbolista puede competir sin importar nacionalidad o liga en la que juegue. Esa modificación permitió, por ejemplo, que Messi pudiera ser candidato mientras defendía la camiseta de Inter Miami.

Con España como nuevo campeón mundial y una lista repleta de figuras, la carrera por el Balón de Oro 2026 promete repetir una vieja discusión del fútbol: si pesa más levantar la Copa del Mundo o ser el jugador más determinante durante toda una temporada.