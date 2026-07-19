"Los reyes de todos los tiempos": así reaccionó la prensa de España tras la conquista del Mundial 2026

La conquista del Mundial 2026 por parte de España , tras vencer 1-0 a Argentina en el tiempo suplementario, tuvo una amplia repercusión en los principales medios españoles, que dedicaron sus portadas digitales al histórico logro conseguido por el equipo dirigido por Luis de la Fuente .

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El gol convertido por Ferran Torres en la prórroga permitió que La Roja levantara su segunda Copa del Mundo , dieciséis años después de la obtenida en Sudáfrica 2010 , y fue el gran protagonista de los titulares publicados por la prensa del país europeo.

El diario Marca encabezó su cobertura con el título: "Los reyes de todos los tiempos" , acompañado por una imagen del seleccionado español levantando la copa.

Por su parte, As apeló a la comparación con la histórica consagración de 2010 y eligió el título "Como la primera vez" , en referencia al recordado tanto de Andrés Iniesta que le dio a España su primer campeonato mundial.

En tanto, Mundo Deportivo abrió su edición digital con la frase "La segunda estrella" , mientras que Sport resumió la conquista con un contundente "¡España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón!" .

Reacción de la prensa española a la victoria frente a Argentina en el Mundial 2026.

Reacción de la prensa española a la victoria frente a Argentina en el Mundial 2026.

Los medios generalistas destacaron la superioridad de España

Los principales diarios de información general también reflejaron la conquista mundialista en sus portadas. El País tituló "¡España, Campeona del Mundo!" y remarcó la superioridad del conjunto español en una final que calificó como "de infarto".

Reacción de la prensa española a la victoria frente a Argentina en el Mundial 2026.

En la misma línea, El Mundo destacó el triunfo conseguido por el equipo de Luis de la Fuente gracias al tanto de Ferran Torres en el tiempo suplementario, con el título: "España campeona del mundo".

Reacción de la prensa española a la victoria frente a Argentina en el Mundial 2026.

Para ABC, la victoria significó un lugar en la historia y resumió la conquista con el título "España invencible", mientras que La Razón volvió a poner el foco en el dominio mostrado durante la final al publicar "Ferran baja la segunda estrella. España campeona del mundo".

Reacción de la prensa española a la victoria frente a Argentina en el Mundial 2026.

Las comparaciones con Iniesta y los elogios al equipo de De la Fuente

El diario La Vanguardia comparó a Ferran Torres con Andrés Iniesta, autor del gol que le dio a España el Mundial de 2010, y tituló: "Ferran Torres se disfraza de Iniesta y abre las puertas de la eternidad: España gana el Mundial".

Reacción de la prensa española a la victoria frente a Argentina en el Mundial 2026.

En tanto, La Voz de Galicia resaltó la perseverancia del conjunto español para imponerse en la final bajo el título: "España, campeona del mundo". Además, en su nota, el medio sostuvo que el equipo logró hacer valer "su monólogo" frente a Argentina.

Por último, El Correo celebró el título con un expresivo "¡¡¡Campeones del Mundo!!!", acompañado por una fotografía de Ferran Torres y Nico Williams festejando el gol que definió la final del Mundial 2026.