Polémica por una publicación de Samuel L. Jackson contra Argentina: "El país más racista del mundo"

El actor estadounidense compartió en sus redes una publicación donde pidió “no apoyar a Argentina” por ser un país históricamente racista. Utilizó como referencia una de sus películas para realizar la crítica.

El Mundial 2026 terminó este domingo con la victoria de España frente a la Selección Argentina y dejó varios momentos polémicos, entre ellos el precio de las entradas, las pausas de hidratación y el impacto político en la competición. A eso se suma uno de los momentos más comentados: la histórica bandera de “Las Malvinas son Argentinas”, que provocó una reacción mundial, especialmente en el Reino Unido.

Producto de ello, y otras situaciones que giraban en torno a los argentinos, el equipo liderado por Lionel Scaloni fue “basureado” en gran medida por el resto de los demás países. Principalmente en redes, donde nos calificaron de “jugar sucio” y tener a los árbitros a favor, además de ser “un país racista”.

Como la Copa del Mundo se jugó en Estados Unidos, el torneo incluyó a incluso a grandes figuras de Hollywood. Dentro del cine, una de las principales estrellas que habló fue Samuel L. Jackson, quien generó una fuerte polémica en redes sociales al compartir una publicación que califica a Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”.

Su mensaje apareció en la previa de la final, y rápidamente comenzó a circular entre usuarios de distintos países. El actor de 77 años publicó en su cuenta de Instagram una imagen que mostraba a Stephen Warren, el personaje que interpretó en Django Unchained, con la camiseta de la Selección Argentina. una referencia clara al racismo de este hombre de tez oscura con sus pares.

El texto que acompaña a la imagen creada por una organización que nuclea a graduados afroamericanos de universidades decía: "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista".