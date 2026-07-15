15 de julio de 2026 - 23:05

Manuel Ibero lanzó una polémica frase sobre la presencia de mujeres en Gran Hermano y fue duramente criticado

El exparticipante se refirió a los conflictos que protagonizó con algunas concursantes en la casa y cuestionó la presencia de mujeres en el reality. "Lamentablemente".

Manuel Ibero lanzó una polémica frase sobre la presencia de mujeres en Gran Hermano y fue duramente criticado

Manuel Ibero lanzó una polémica frase sobre la presencia de mujeres en Gran Hermano y fue duramente criticado

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un polémico momento se vivió recientemente en Gran Hermano tras la eliminación de Manuel Ibero del reality. El influencer lanzó un comentario sobre los cruces que tuvo con sus compañeras en la casa y generó una ola de críticas.

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La panelista del programa, Eliana Guercio, le consultó al exparticipante sobre diferentes episodios de tensión que vivió en la casa, relacionados a conflicos con algunas concursantes. “Tuviste cruces con bastantes mujeres. Fuiste despectivo con muchas. A la que más subestimaste es a Luana. ¿Qué reflexión hacés ya que te vas en un versus con ella?“, le preguntó.

“A mis compañeros los respeto a todos. También he recibido comentarios despectivos de parte de todos ellos. Me parece que acá no tiene nada que ver con una cuestión de género”, respondió Ibero.

Segundos después, la ex pareja de Zoe Bogach lanzó una polémica frase que generó repudio en redes sociales. "Lamentablemente la casa tiene más mujeres que hombres”.

Esta frase también llamó la atención del conductor del programa, Santiago del Moro, quien lo interrumpió y le preguntó. "Para. ¿Qué dijiste? ¿Lamentablemente dijiste?“, a lo que el exparticipante intentó explicar la frase, pero sin éxito.

Ante este comentario, Guercio lo contradijo y expresó. "Para nosotros es una alegría".

Las polémicas de Manuel Ibero

El comentario se suma a otros dichos polémicos del joven a las relaciones de pareja y su trato con mujeres. En una oportunidad, el influencer señaló: "Para mí, si te manipula una persona es porque te estás dejando manipular".

Esa aseveración también generó una ola de críticas por parte de los fanáticos del programa, y hubo quienes celebraron su eliminación debido a estos comentarios.

Zoe Boach acusó a su expareja, Manuel Ibero, de haber ejercido manipulación contra ella.

Zoe Boach acusó a su expareja, Manuel Ibero, de haber ejercido manipulación contra ella.

Quien se refirió en varias ocasiones a las actitudes de Ibero fue su expareja y exparticipante de GH, Zoe Bogach, quien en 2025 lo acusó públicamente de haber ejercido manipulación contra ella, motivo por el cual terminó la relación.

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