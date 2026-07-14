Gladys La Bomba Tucumana explotó contra Gran Hermano: "Pasé hambre y la gente es asquerosa"

Gladys "La bomba tucumana" reapareció públicamente y rompió el silencio luego de varias semanas después de abandonar por decisión propia la casa de Gran Hermano “Generación Dorada” . En una entrevista con Intrusos (América TV), la cantante lanzó fuertes críticas contra el reality y su “exhermanos” .

Entre los fuertes cuestionamientos que lanzó al aire, La Bomba aseguró que pasó hambre durante su estadía y que, pese a eso, terminó aumentado de peso. A su vez, confesó cómo fue su salida inesperada del famoso programa y contó en detalle las situaciones más polémicas que vivió durante el programa.

También cargó contra los panelistas que la recibieron tras su salida de la casa más famosa del país. Dijo que se sintió maltratada, afirmó que los concursantes son "gente asquerosa " y sostuvo que nunca volvería a vivir una experiencia similar bajo esas condiciones.

A pesar de que comenzó aclarando que no tenía problemas con el formato del programa, rápidamente diferenció al ciclo de las personas que lo integran. "Todo bien con Gran Hermano, pero la gente que está ahí adentro es gente asquerosa", disparó.

“Los panelistas que te reciben cuando vos salís de estar encerrado casi dos meses, te tratan mal. Y eso es verdad, es indiscutible. Parece que estamos sentados en el sillón de los acusados”, aseguró la cantante de cumbia. Y aclaró que esas personas le resultaban completamente desconocidas.

El cronista le preguntó si había sentido que le faltaron el respeto y respondió: “Claramente. En ningún momento me creí nadie, porque yo acepté las reglas del juego, que ahí era una persona cualquiera. Soy una persona cualquiera, nada más que soy una artista. Soy una figura del país, pero eso es afuera. Adentro yo tenía que ser como todas, me tenía que bancar que me digan chu... esto, vení acá”.

Sobre su salida, explicó que no fue una decisión impulsiva. Dijo que se fue porque ya no soportaba la situación dentro de la casa: “Si no, yo me hubiese quedado. Me quedo hasta el final y no me saca nadie de ahí”, agregó. Gladys también recordó algunas acusaciones que recibió durante el programa y aseguró que incluso la trataron de "chorra" delante de millones de espectadores.

Sobre la convivencia: “Triunfan los sucios”

Respecto a la convivencia, contó que la alimentación fue uno de los aspectos más difíciles. "Soporté mucha hambre y, en vez de bajar de peso, engordé. Debe ser porque comía polenta todos los días", expresó, aunque aclaró que conocía las reglas antes de ingresar.

“Me hubiese gustado estar un poco más preparada y te puedo asegurar que todavía estaría ahí y los sacaría a todos”, dijo.

Finalmente, afirmó que la experiencia le dejó una enseñanza personal. Sostuvo que en el reality triunfan quienes juegan "sucio" y aseguró que ella comprobó que no está dispuesta a actuar de esa manera. "Me demostré que soy buena gente, no una mentirosa ni una desleal", concluyó.