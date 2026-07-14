14 de julio de 2026 - 20:52

Escala la polémica: la Asociación de Actores cruzó a Alejandro Fantino por atacar a Tomás Fonzi

La entidad respaldó al actor tras las críticas del conductor y aseguró que sus declaraciones reflejan la “guerra cultural" impulsada por el Gobierno.

La Asociación Argentina de Actores salió a defender a Tomás Fonzi.

La Asociación Argentina de Actores salió a defender a Tomás Fonzi.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Asociación Argentina de Actores salió en defensa de Tomás Fonzi y cuestionó con dureza al conductor Alejandro Fantino por sus declaraciones contra el actor. La entidad calificó sus dichos como un "argumento medieval" y rechazó que se desvalorice el trabajo de los artistas.

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La respuesta llegó a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde la organización también criticó que Fantino calificara a Fonzi de "kuka" y lo instara a buscar otros empleos, como manejar un Uber, cortar el pasto o reparar lavarropas.

Alejandro Fantino lo criticó y Fonzi salió a responderle

La polémica comenzó después de que Fonzi denunciara públicamente la crisis que atraviesa el sector audiovisual.

“La intervención y el desmantelamiento del INCAA paralizaron gran parte del cine argentino. Cuando empecé, había ficción durante todo el día. Estaban las novelas del mediodía, las de la tarde, las juveniles, las comedias nocturnas, los unitarios. Era un volumen de trabajo enorme; hoy ese escenario prácticamente desapareció”, asumió.

Luego de aquel descargo, el entrevistador levantó el guante en su canal de streaming, al que frecuenta el presidente Javier Milei, y tildó al intérprete de "actor kuka por antonomasia" por haber revelado su consideración en contra de la gestión oficialista.

En tanto, Fantino continuó: “Por ahí, si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber. Podés laburar en Uber, cortar el pasto, hacer un curso de electricidad o de reparación de lavarropas. Claro, papá. Es más importante generar otras cosas a que ustedes actúen. Actuá de chofer de Uber. ¿Está mal?”.

Tras las palabras de Fantino, el reconocido actor por sus trabajos -como en Esperanza Mía- respondió las críticas y asumió que está "todo politizado". A su vez, afirmó que le parece "muy triste y pena" esa postura, porque toda la industria nacional del cine "es muy capaz".

Comunicado de la Asociación Argentina de Actores

Por su parte, la organización de intérpretes sentó su postura a través de las redes sociales, sobre “las irritantes palabras de un experiodista deportivo, devenido en ideólogo libertario”.

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