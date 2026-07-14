El susto de Jimena Barón al quedar en medio de un operativo en Estados Unidos: "Estaba temblando"

La cantante Jimena Barón relató en sus redes sociales el dramático episodio que vivió junto a su familia al quedar en medio de un operativo del U.S. Marshals Service cuando se disponían a abandonar un hotel en Estados Unidos para viajar rumbo a Atlanta , donde seguirán a la Selección argentina .

Según explicó, el procedimiento se desarrolló de manera repentina y provocó momentos de confusión y temor entre las personas que se encontraban en el lugar.

A través de sus historias de Instagram, Barón describió cómo comenzó la situación mientras salía del hotel junto a Matías Palleiro y sus hijos, Momo y Arturo .

" Nos estábamos yendo y vemos gente corriendo enfierrada, gente gritando... La típica escena en la que se están por cag... a tiros , que la gente empieza a gritar, a correr, se esconde y se tira en el piso. Nos acaba de pasar eso saliendo del hotel".

La artista explicó que, instantes después, comprendieron que se trataba de un procedimiento encabezado por el U.S. Marshals Service . "Eran los Marshals, un escuadrón no de policías, sino de un paso más, y volvimos al hotel gritando...", detalló.

Durante el relato también protagonizó un intercambio con su pareja sobre la reacción que tuvo cada uno en medio del operativo. Mientras Barón sostuvo que ella regresó rápidamente al hotel, Palleiro aclaró que primero puso a resguardo a la familia.

"Primero salvaguardé a la familia, les di la tarjeta para que subieran al ascensor y volvieran al cuarto". Entre risas, Jimena le respondió que él igualmente se había alejado del grupo, mientras que él bromeó diciendo que "tenía que agarrar al malhechor".

Luego, la cantante explicó que el procedimiento concluyó con la detención de una persona, aunque aseguró desconocer cuál fue el motivo de la intervención policial.

"Yo estaba temblando, la gente gritando cuerpo a tierra, nos metieron a todos de vuelta en el hotel y al final se llevaron a un tipo que no sabemos qué pasó". Finalmente, mostró imágenes del momento en que abandonaron el hotel y confirmó que continuaban viaje hacia Atlanta.

El robo del cochecito que sufrió días antes

El operativo policial se produjo pocos días después de otro episodio que también alteró las vacaciones de la cantante en Estados Unidos. Durante su estadía en Orlando, Barón denunció que había desaparecido el cochecito de su hijo dentro del hotel donde se hospedaba con su familia.

Horas más tarde confirmó que el carrito había sido recuperado. Según le explicaron desde el establecimiento, en Estados Unidos es habitual dejar objetos fuera de las habitaciones para que otras personas puedan utilizarlos, por lo que alguien habría interpretado erróneamente que el cochecito había sido descartado y, tras advertir los carteles colocados por la artista, decidió devolverlo en la recepción.