Flor Peña habló de Marley, Nico Occhiato y la polémica que la alejó del streaming

La actriz Florencia Peña se refirió al presente de su vínculo con Nicolás Occhiato luego del conflicto que derivó en su salida de Luzu TV , tras la difusión al aire de una información falsa sobre la salud de Jorge Messi .

"Nos debíamos una charla": Nico Occhiato habló de su conversación con Flor Peña tras el escándalo en Luzu

En una entrevista con el programa Sálvese quien pueda (América), la artista explicó que ambos retomaron el diálogo y que continúan conversando para intentar encontrar una solución.

Peña aseguró que tanto ella como Occhiato tenían la intención de reunirse, aunque reconoció que inicialmente el contexto no era el adecuado. "Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro y Nico también, solo que no era el momento . Necesitábamos los dos... yo estaba... uff", detalló.

La actriz explicó además que, junto a sus abogados, siempre buscó acercar posiciones para evitar que el conflicto escalara. Al respecto contó: "Mi intención, junto con Fer y con Juan, siempre fue acercar las partes ".

Consultada sobre si esas conversaciones apuntan a un acuerdo para finalizar el contrato o a un eventual regreso al streaming, respondió con cautela. "No sabemos, no sabemos. Estamos charlando ", aclaró.

Durante la entrevista también fue consultada sobre las versiones que indicaban que reclamaría una importante indemnización a Luzu TV. Peña desmintió esa posibilidad y aseguró que nunca impulsó un pedido económico por vía judicial. Y añadió: "He perdonado cosas sin que nadie me haya pedido disculpas y me las banco".

Qué dijo sobre su amistad con Marley

La actriz también aprovechó la entrevista para aclarar que su relación con Marley nunca se vio afectada por la polémica. Según explicó, mantienen una amistad desde hace más de dos décadas y nunca esperó que él realizara declaraciones públicas para defenderla.

Captura de Flor y Marley en streaming. (archivo)

"Siempre estuvo todo bien. Él no es como yo, es más reservado, más miedoso. Es alemán, se maneja así, pero es un amigo muy cariñoso", relató. Además recordó que el episodio también complicó la grabación del programa que ambos tenían previsto realizar.

Y sumó: "Yo me estaba yendo a hacer el programa con él y no pude ir, le ca... la grabación, tuvo que buscar otra invitada".

El mensaje de la madre de Lionel Messi

Peña también hizo referencia al apoyo que recibió de Celia, madre de Lionel Messi, luego de disculparse por la información errónea difundida. La actriz destacó que ese gesto fue uno de los momentos más importantes durante el conflicto.

"Lo más importante fue que ella me dejara ese mensaje hermoso. Después me dejó otro mensaje. Lo importante es que les pedí disculpas y ellos me disculparon", dijo Peña. Finalmente explicó que solo mantuvo contacto con Celia y evitó comunicarse con otros integrantes de la familia.

Y cerró: "A Celia la conozco, viene a verme al teatro siempre. Espero encontrármela en Rosario cuando vaya con mis hijas y que nos tomemos un café".