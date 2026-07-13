"Nos debíamos una charla": Nico Occhiato habló de su conversación con Flor Peña tras el escándalo en Luzu

rEl conductor y empresario Nico Occhiato confirmó que mantuvo una reunión con Flor Peña , semanas después del conflicto que se desató por la difusión de una fake news durante un programa de Luzu , episodio que derivó en un fuerte enfrentamiento público entre ambas partes.

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La polémica comenzó cuando, durante una transmisión en vivo, la actriz realizó una afirmación errónea vinculada al padre de Lionel Messi , situación que generó una fuerte repercusión en redes sociales y derivó en críticas tanto de usuarios como de seguidores del capitán de la Selección argentina .

Tras aquel episodio, trascendió que Flor Peña habría sido desvinculada del streaming y que analizaba iniciar acciones judiciales por presuntos daños y perjuicios , con una demanda que, según distintas versiones, alcanzaría los 750 millones de pesos para reclamar por su contrato y distintos acuerdos comerciales.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre un acercamiento entre las partes e incluso sobre una eventual reincorporación de la actriz al canal de streaming.

Consultado por el programa Intrusos , Nico Occhiato confirmó que existió un encuentro, aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de la conversación. "No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada. Hablamos re bien, en re buenos términos. Me quedo con eso", contó.

El creador de Luzu explicó además que se trató de una reunión privada. Al respecto analizó: "Fue una charla personal. Estaba mi socia y ella. Solos los tres. Charlamos un montón y estuvo buena".

Flor Peña y Nico Occhiato retomaron el diálogo tras la polémica en Luzu.

Occhiato evitó hablar sobre un posible regreso a Luzu

Al ser consultado sobre los rumores que indican que Flor Peña podría volver al streaming para compartir un programa junto a Marley, una vez que el conductor regrese de Estados Unidos, Occhiato optó por no confirmar ni desmentir esa posibilidad.

"Fue una buena charla que nos debíamos y me quedo con eso", respondió sin dar detalles.

Las versiones sobre una posible reconciliación laboral cobraron fuerza luego de declaraciones de Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, quien representa legalmente a la actriz y deslizó que ambas partes estarían intentando resolver el conflicto sin llegar a una instancia judicial.